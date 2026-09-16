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瑞芳防災巾幗力量獲肯定 簡惠麗榮獲績優防災士

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
防災工作不是一個人的事情，大家不分彼此共同學習，從平時做好準備，才能在災害發生時多一分應變能力。圖／觀天下有線電視提供
防災工作不是一個人的事情，大家不分彼此共同學習，從平時做好準備，才能在災害發生時多一分應變能力。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區防災力量獲得肯定，瑞芳區吉慶里長簡惠麗榮獲市府「績優防災士」殊榮。長期投入社區防災工作的她，從防災宣導、災害應變到社區自主防災，積極參與各項訓練與行動，將防災觀念帶進社區，也讓在地防災力量更加扎實。

除了里長簡惠麗，里內也有多位防災士長期投入，大家跟著里長一起接受防災訓練，從認識災害、避難應變到實際操作，逐步累積防災知識與技能。

特別的是，這群一起為社區努力的防災夥伴多為女性，平時各有自己的工作與家庭，仍願意撥出時間參與訓練，希望在災害發生時，除了依靠公部門，也能為自己及鄰里的安全盡一份心力。

吉慶里長簡惠麗表示，防災工作不是一個人的事情，很開心有一群志工夥伴願意一起投入，大家不分彼此共同學習，從平時做好準備，才能在災害發生時多一分應變能力。未來也會持續和防災士及志工夥伴一起努力，將防災觀念落實在社區生活中，共同守護里民安全。

瑞芳 災害 里長

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