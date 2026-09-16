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中秋連假將近 新生活攜手金山區公所為獨老送代餐
今年中秋節與教師節連假有四天，新生活社會福利發展促進會為了讓日常接受送餐的獨居長輩，在連假四天沒有送餐的日子裡不會沒有餐食可以享用，特別趕在佳節之前與公所一起前往獨居長輩家中送上連假四天的代餐並關懷長輩。
金山區長劉昌松表示，感謝新生活社會福利發展促進會每一年、每一個佳節甚至是每一天都沒有忘記獨居長輩的餐食。即將到來的中秋連假，再次於連假前與新生活一起前往長輩家中送餐，並且獻上中秋祝福。
新生活送給長輩的物資滿滿一大袋，響應中秋佳節將近，也特別送上了應景的月餅禮盒，希望長輩可以感受到滿滿的佳節氛圍，並且在中秋連假也有熱騰騰的餐食可以享用。
新生活社會福利發展促進會秘書長李雅富指出，連續四天的假期，就會送上12餐的代餐，有加熱即時的調理包、方便保存的麵食與罐頭，還有沖泡飲品，就是要讓長輩們的代餐好保存、好料理，簡單的烹煮加熱就是溫暖的一餐。
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