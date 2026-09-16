快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假將近 新生活攜手金山區公所為獨老送代餐

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
物資內有加熱即時的調理包、方便保存的麵食與罐頭，還有沖泡飲品。圖／紅樹林有線電視提供
物資內有加熱即時的調理包、方便保存的麵食與罐頭，還有沖泡飲品。圖／紅樹林有線電視提供

今年中秋節與教師節連假有四天，新生活社會福利發展促進會為了讓日常接受送餐的獨居長輩，在連假四天沒有送餐的日子裡不會沒有餐食可以享用，特別趕在佳節之前與公所一起前往獨居長輩家中送上連假四天的代餐並關懷長輩。

金山區長劉昌松表示，感謝新生活社會福利發展促進會每一年、每一個佳節甚至是每一天都沒有忘記獨居長輩的餐食。即將到來的中秋連假，再次於連假前與新生活一起前往長輩家中送餐，並且獻上中秋祝福。

新生活送給長輩的物資滿滿一大袋，響應中秋佳節將近，也特別送上了應景的月餅禮盒，希望長輩可以感受到滿滿的佳節氛圍，並且在中秋連假也有熱騰騰的餐食可以享用。

新生活社會福利發展促進會秘書長李雅富指出，連續四天的假期，就會送上12餐的代餐，有加熱即時的調理包、方便保存的麵食與罐頭，還有沖泡飲品，就是要讓長輩們的代餐好保存、好料理，簡單的烹煮加熱就是溫暖的一餐。

連假 獨老 金山

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

買庇護月餅再送弱勢 台中順仁兄弟會捐「雙倍愛心」

一份月餅、雙重愛心！金酒採購435份庇護產品 送進4社福單位

選秋節禮的美 劉軒：藏著觀察送到心坎裡

中秋連假麗寶樂園18歲以下免費 住房玩樂園搭摩天輪每人不到2500元

相關新聞

中秋烤肉去這裡！新北河濱開放6處 連假4天每天至晚間10時

中秋連假想揪親友到河濱烤肉得注意地點，以免違規受罰。新北市高灘處今表示，9月25日至28日中秋連假期間，新北河濱共開放6處指定區域供民眾烤肉，每日上午10時至晚間10時開放；中秋節當天另有6處河濱區域開放施放爆竹煙火，其餘河濱區域禁止烤肉，提醒民眾別跑錯地方。

立委張智倫爭取放寬「伯公照護站」門檻 全國C級據點均可申請

新北市客家人口逾67萬人，其中中和區占近10萬人。然而，過去因非客庄地區限制「客語溝通人口須達30%」的門檻，導致新北市都會區因人口散居，伯公照護站數量長期掛零，出現長照資源「看得到、吃不到」的困境。

新北淡水鄧公社區臺灣夢據點揭牌 打造兒少安心成長的第二個家

中國信託慈善基金會與衛福部自104年合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個；其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。

從嘗試走向探索...616少年夢工廠陪少年拓展職涯視野

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。

北市住宅區建物鄰幢和同幢間距 北市議會初審通過放寬為6公尺

北市議會法規會上午初審通過北市土地使用分區管制自治條例第19條修正草案，將住宅區不同建築物鄰幢和同幢之間的距離，從不得小於該建築物平均高度0.25倍、小於3公尺等規定，均放寬為6公尺，不只能跟中央法規接軌，減輕都更、危老的困難。

遠東Garden City開幕 蔣萬安回憶：四年前難以想像

台北大巨蛋旁的遠東 Garden City 今正式開幕，台北市長蔣萬安致詞表示，四年前很難想像今天會齊聚見證遠東Graden City開幕，如今成為商場、餐飲、時尚、藝術及親子城市生活，帶給市民朋友全新體驗機會。遠東SOGO董事長黃晴雯說，空間一半以上作為休閒社交空間，打造國際競爭力的消費購物廊帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。