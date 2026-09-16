中秋烤肉去這裡！新北河濱開放6處 連假4天每天至晚間10時

中秋連假想揪親友到河濱烤肉得注意地點，以免違規受罰。新北市高灘處今表示，9月25日至28日中秋連假期間，新北河濱共開放6處指定區域供民眾烤肉，每日上午10時至晚間10時開放；中秋節當天另有6處河濱區域開放施放爆竹煙火，其餘河濱區域禁止烤肉，提醒民眾別跑錯地方。

高灘處長黃裕斌表示，樹林區鹿角溪原住民主題部落公園原本即全年開放烤肉，今年中秋連假再增設5處臨時烤肉區，包括三重中山橋下原住民族主題園區、新店陽光橋右岸萊茵公園、板橋光復橋下賞鳥河濱公園、永和福和橋下福和運動公園，以及八里文化公園。

高灘處指出，6處指定區域於9月25日至28日，每日上午10時至晚間10時開放烤肉野炊，除指定地點外，其餘新北河濱區域均禁止烤肉。

除了烤肉，中秋節當天也開放6處河濱區域施放爆竹煙火，包括三峽河右岸土城媽祖田運動公園、大漢溪左岸柑園河濱公園、鶯歌河濱公園、二重疏洪道出口堰堤頂步道、大漢溪右岸鐵路橋下游側至湳仔溝抽水站排水口，以及大漢溪左岸西盛環保公園。依規定晚間10時至翌日上午6時不得施放，其餘地點及時間也不開放。

黃裕斌提醒，民眾烤肉或施放煙火時應注意用火安全，活動結束後須將火源完全熄滅，垃圾自行帶走或放至集中點回收。由於部分開放區域取水不易，也建議先在家清洗食材，並依人數準備適當份量，減少廚餘。

高灘處也建議，不想烤肉的民眾可改以賞月、河濱出遊度過連假，包括八里城市沙雕展、海堤自行車道等，都可作為中秋連假出遊選擇。

臨時加開板橋區光復橋下賞鳥河濱公園烤肉野炊。圖／新北市高灘處提供

中秋連假臨時開設福和橋下福和運動公園烤肉野炊區。圖／新北市高灘處提供

臨時加開中山橋原住民族主題園區烤肉野炊區。圖／新北市高灘處提供

八里文化公園中秋節臨時開設烤肉野炊區。圖／新北市高灘處提供