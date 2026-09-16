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新北推免費職涯課程、廣設青創基地 青年滿意度六都第一

中央社／ 新北16日電

新北青年局表示，媒體昨公布調查，新北青年滿意度在六都中居冠，其中提供免費職涯培力課程、設立十大青創基地等獲肯定，展現青年局成立近5年來的具體成果。

新北市青年局今天發布新聞，天下雜誌昨天公布「2026青年友善城市調查」，在40歲以下民眾與專家評比中，新北市「主觀調查」在六都中排名第1，調查也特別點出新北青年局透過「新北有課UKO」提供免費職涯服務、設立十大青創基地，有效回應青年需求。

青年局指出，「新北有課UKO」串聯培力課程、職涯諮詢與實習體驗，每年提供近1600人次專業職涯諮詢。另也率全台公部門之先，開辦NVIDIA、AWS等國際企業認證課程，迄今協助超過500人次青年取得國際證照，並舉辦「AI實戰職涯營」，讓非理工背景青年有機會接觸AI技術，目前已有參訓的文組同學取得科技業實習機會。

青年局說，今年也全面升級「新北青年實習專區」，至今邀集300家以上企業提供超過2400個職缺，吸引逾6000件履歷投遞；公部門見習計畫也首度串聯市府8個局處，讓青年有機會進入公部門職場、了解公部門運作。

創業輔導方面，青年局依AI科技、綠色能源、電商、社會創新及藝術設計等產業特色建立10座青創基地，並提供創業導師輔導、產業資源媒合、市場驗證及投資對接，每年直接培力超過100組新創團隊、5年輔導青創團隊累計527組次，並協助團隊獲民間募資逾新台幣10億元。

青年局長邱兆梅表示，新北市在該調查主觀指標拔得頭籌，是青年對新北市府各局處的正面回饋，也展現新北青年局成立近5年來的具體成果。未來將持續串聯資源，讓青年在新北市找到自己的位置。

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