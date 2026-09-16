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中秋烤肉何處去 新北河濱開放6處指定區域

中央社／ 新北16日電
中秋節烤肉示意圖。圖／AI生成
中秋節烤肉示意圖。圖／AI生成

許多人喜歡以烤肉方式賞月過中秋，新北市政府特別於中秋連假開放河濱6處臨時烤肉指定區域，並提醒離開或結束時務必將火源完全熄滅，將垃圾帶走或放置集中點回收。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，新北於9月25至28日共4天連假期間，每天上午10時至晚間10時開放使用河濱6處臨時烤肉區，其餘河濱全區禁止烤肉。

高灘處處長黃裕斌表示，6處設臨時烤肉區，除樹林區鹿角溪原住民主題部落公園為全年開放烤肉外，另增加三重區中山橋下原住民族主題園區、新店區陽光橋右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園、永和區福和橋下福和運動公園及八里區八里文化公園。

高灘處表示，依新北市「爆竹煙火施放專區」規定，平日與特定節日開放6處供民眾施放爆竹煙火，但不得於晚間10時至次日上午6時施放。其餘地點及時間不開放施放爆竹煙火。

高灘處表示，開放施放爆竹煙火的地點分別是三峽河右岸土城媽祖田運動公園（媽祖田棒球場右側100公尺範圍內） 、大漢溪左岸柑園河濱公園 （柑園大橋南側往上游靠近河岸側低灘處200 公尺範圍內）、鶯歌河濱公園（館前路1K+500處園區範圍內），另特定節日（中秋節當日）增加開放二重疏洪道出口堰堤頂步道、大漢溪右岸（鐵路橋下游側至湳仔溝抽水站排水口範圍內）、大漢溪左岸西盛環保公園（新莊垃圾轉運站至19 號越堤道）。

烤肉 新北 黃裕斌

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