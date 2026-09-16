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瑞芳青雲殿9/18-20唐美雲歌仔戲、優人神鼓接力演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

以供奉神農大帝推廣「神農八功」文化著稱的瑞芳青雲殿，為慶祝入廟62周年，9月18至20日將舉辦「山城祈福慶典」，並有唐美雲歌仔戲團、優人神鼓精彩演出和壓軸的瑞芳大遶境，同時點亮1.2萬盞「昊天諸佛神農燈」，從青雲殿延伸至九份與瑞芳街區，以燈火串聯百年礦山歷史記憶，也照見人與土地、自然萬物之間的深厚連結。

民政局長林耀長表示，瑞芳青雲殿不僅是在地居民精神依歸，更是山城溫暖守護者，秉持神農大帝無私奉獻精神，從急難救助、弱勢物資發放，到深耕在地教育的清寒獎學金，陪伴每個需要的家庭。此外，廟方透過舉辦神農大帝國際研討會、文化講座與民俗推廣活動，將傳統信仰淬鍊為社會向善的溫柔力量；適逢建廟62周年，更結合光影藝術與藝文盛宴，展現新北優質廟會文化。

青雲殿主委黃佳玲表示，「一燈能照千年暗」，為慶祝入廟62周年，自8月28日起點亮1.2萬盞「昊天諸佛神農燈」，不只是求平安，更喚醒大家對土地的敬畏與初心。燈籠從青雲殿延伸至九份與瑞芳街區一路延展至山頭，宛如翱翔於黃金山城的光影巨龍，不僅照亮了九份與金瓜石走過的採礦歲月，也是獻給這片土地的流光盛景。

另外，9月18日至20日 隆重舉辦為期三天的「山城祈福慶典」，循「敬天護地、殿中教化、反觀自省」由外到內、由迷入悟開展，更結合國寶級藝文表演、藝術展覽與傳統科儀的沉浸式體驗連番上陣，邀請大家走進瑞芳青雲殿，在萬盞燈火中許願，在磅礡鼓聲中獲得重新出發的力量。

9/18（五）敬天護地｜慶典首日以莊嚴的山神土地祈福與普度法會揭開序幕，當天更將迎請鴻鈞老祖「太乙乾坤爐」安座，並邀請南音藝術家王心心供樂敬神，以及展出雕刻家陳義朗作品「大地之母」，讓人感受天地浩瀚與萬物包容。

9/19（六）殿中教化｜青雲殿將正殿打造成融入「農、茶、琴」意境的空間藝術，呈現白玉雕刻、《神農經》經文與「神農家族生命樹」，顛覆對傳統宮廟美學的想像。當晚重頭戲，更隆重邀請「唐美雲歌仔戲團」帶來為青雲殿62週年特別創作的劇院級大戲《消失的神樹》，以絕美精緻的戲曲風格，探討人與土地、生態與選擇的深刻議題，好看又動人。

9/20（日）反觀自省｜慶典高潮的「瑞芳大遶境」，神農大帝鑾駕將引領「神農八功」展演走進瑞芳市區，由優人神鼓首度背鼓徒步同行、古琴藝術家黃琴心以琴音相伴。隊伍抵達瑞芳區民廣場時，優人神鼓將以「千年一燈．照見初心．明心見性·祈願大典」為儀式主題，以鼓聲承接一路綿延山城的萬盞燈火。

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瑞芳 優人神鼓 歌仔戲

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