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北市住宅區建物鄰幢和同幢間距 北市議會初審通過放寬為6公尺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
住宅區建物鄰棟的間距。聯合報系資料照
住宅區建物鄰棟的間距。聯合報系資料照

北市議會法規會上午初審通過北市土地使用分區管制自治條例第19條修正草案，將住宅區不同建築物鄰幢和同幢之間的距離，從不得小於該建築物平均高度0.25倍、小於3公尺等規定，均放寬為6公尺，不只能跟中央法規接軌，減輕都更、危老的困難。

提案修法議員李明賢指出，北市土管條例第19條的規定，和中央的建築技術規則第110條的相關的規定還嚴格，以維持住宅通風、採光和私密性，但以住三的新建案為例，若20層高，依台北市的自治條例，前後棟的間隔，等於間隔27公尺。

李明賢說，北市的自治條例較嚴格，但若是防災型都更和海砂屋重建的話，現在的住三，一個新建的層數基本上都超過20層，中央規定間隔才6公尺，北市間隔卻要拉開27公尺，跟北市老屋都更的需求狀況，有點脫節。

北市都發局指出，土管條例第19條條文規範，同幢及鄰幢建築物需按建築物平均高度不同，留設0.25倍同幢建築物相對部分之距離，或0.3至0.8倍不等之鄰幢間隔，因現今建築物申請都更、危老等容積獎勵，致建築物設計高度與型態與立法當時已有明顯差異，有修正必要。

北市都發局也舉例，以台北市常見的住三區(第三種住宅區)為例，興建12層樓36公尺高的建築物，依照現行法令需要留設建築物鄰棟間隔，即14.4公尺，造成設計上許多限制，修法後只需留設達6公尺鄰幢間隔，超過部分得免再增加。

都發局長簡瑟芳指出，法規會上午經過討論後，修正通過「其鄰幢間隔或距離已達6公尺者得免再增加。」是經與專家學者及公會研商，認為日照、通風、採光在建築技術規則第39-1條至第43條已有專業規範，基於隱私、住宅品質考量下，訂定一定距離，一般基地或申請都更、危老基地均可一體適用。

簡瑟芳指出，上午修正條文初審通過後，程序上仍待送市議會二、三讀審查，通過後再送內政部核轉行政院備案，修正法規始得公告生效。

議員法規會一召王欣儀也詢問，若條文修正規定實施後，目前在都更程序中的案件，可以適用修正後的土管規定？或需要再重新報核？簡瑟芳指出，依照都更條例的規定，法規適用日是在報核日，還在走程序中的案件，若要適用新規，須重新報核。　

北市 初審 建物

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