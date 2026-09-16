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遠東Garden City開幕 蔣萬安回憶：四年前難以想像

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安致詞表示，遠東 Graden City 開幕後帶給市民朋友全新體驗機會。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安致詞表示，遠東 Graden City 開幕後帶給市民朋友全新體驗機會。記者邱書昱／攝影

台北大巨蛋旁的遠東 Garden City 今正式開幕，台北市長蔣萬安致詞表示，四年前很難想像今天會齊聚見證遠東Graden City開幕，如今成為商場、餐飲、時尚、藝術及親子城市生活，帶給市民朋友全新體驗機會。遠東SOGO董事長黃晴雯說，空間一半以上作為休閒社交空間，打造國際競爭力的消費購物廊帶。

蔣萬安回想，當年上任承諾一年內讓大巨蛋完工啟用，團隊夥伴當時說不可能，畢竟涉及到工程、法律、安全等爭議。但那時引用行政院前院長孫運璿的一句話「做任何事不要先講不行，要先想非成不可，去達成這樣的目標。」一步步羅列問題去面對，終於在2023年底兌現承諾，舉辦國際棒球亞洲錦標賽，之後也克服法規面舉辦演唱會，更外溢到周邊。

他指出，光是大巨蛋本身，去年就吸引260萬人次進場、187億元經濟效益，今年一到七月就有155萬人次、132億元經濟效益，預期再創新高。連一旁的東區商圈的店面空置率也降到個位數。

台北市議會議長戴錫欽說，自己從2002年擔任市議員至今24年，一度以為自己的議員任期內無法看到大巨蛋的整體啟用，沒想到蔣萬安市長一年內順利開幕，這也有賴市府團隊、市議會監督攜手共創大巨蛋經濟成果。

他說，這裏不僅是北市蛋黃中的蛋黃，後方有松山菸廠、信義及東區商圈，遠百集團更開放了許多空間，未來在接待國際貴賓時，除了常去的北投溫泉、101大樓等知名景點地標外，新的亮點名牌。

經濟部政務次長江文若致詞說，商業服務業是推動內需市場、帶動經濟成長的重要基石，根據經濟部統計，今年1月到7月份零售業產值突破6.8兆元，比去年同期成長4.6％，餐飲業前7個月達到6400億元、同期成長3.9％。經濟部會持續和產業攜手合作，提供國際化輔助、導入AI運用等，提升產業競爭力。

黃晴雯說，Garden City從規畫到全區開幕歷時超過1200天，對於遠東集團來說，不只是開一座新賣場，或是提高100億元的營業額而已，而是國際競爭力的消費購物廊帶。

東區統領商圈總幹事溫志維表示，大巨蛋啟用後從體育賽事到演唱會，人潮都能外溢到商圈內；而Garden City開幕後由於客群不同，相信是彼此相輔相成。

遠東Garden City 今正式開幕。記者邱書昱／攝影
遠東Garden City 今正式開幕。記者邱書昱／攝影

台北市議會議長戴錫欽到場致詞。記者邱書昱／攝影
台北市議會議長戴錫欽到場致詞。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 SOGO 大巨蛋 黃晴雯 購物

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