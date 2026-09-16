李四川點淡江大橋設計問題 綠質疑：2013年會議上不講？

新北市議會今天市政總質詢，民進黨市議員鄭宇恩質疑國民黨新北市長參選人李四川過去擔任新北副市長時，曾參與淡江大橋相關設計審議會議，自詡工程專業的李四川未看出護欄風切聲、機車道過窄恐影響救援等問題，如今選舉到卻有不同主張。新北市長侯友宜表示，交通建設應以交通順暢及安全為優先，相關設施啟用後持續監測，必要時調整。

鄭宇恩指出，淡江大橋近期出現機車道配置等爭議，李四川日前提出若當選新北市長，將要求中央改善相關設計，但2013年11月18日行政院審查淡江大橋及連絡道路建設計畫時，當時已經提設快車道、機慢車道、人行道，但新北市府代表李四川卻沒有提意見，如今再提是事後諸葛還是後知後覺。

侯友宜表示，當年會議的詳細資料自己並不清楚，是否屬於設計審議也要進一步查閱資料，目前淡江大橋已經完工，交通部過去也強調將透過行控中心監測橋面交通，市府現階段最重要的是確保緊急救護及救援SOP順暢，因此會持續進行演練與監測。

鄭宇恩也說，淡北道路相關規劃在李四川擔任副市長期間，他當時規畫禁行機車、限速50，如今李四川選舉期間強調機車族權益，過去與現在的立場不一致。

工務局長馮兆麟指出，淡北道路從淡水端與淡金路銜接處涉及車流交織，機車若行駛外車道，與汽車車流可能產生交織，因此當初設計時有相關交通安全考量。

侯友宜強調，不論是淡江大橋或未來的淡北道路，市府都會以交通順暢及交通安全為主要考量。