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三重景觀橋掀爭議 蘇巧慧：休閒自行車重點是沿途可停留休閒遊憩

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至土城德興宮出席創宮223周年團拜。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至土城德興宮出席創宮223周年團拜。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早出席土城德興宮福德正神創宮223週年團拜，關於對手李四川提出的三重專用景觀橋爭議，蘇巧慧說休閒自行車主要目的不是追求通勤速度，重要是沿途要有休閒遊憩地點，忠孝橋和台北橋現有自行車道也要同步改善。

蘇巧慧今天上午10時至土城德興宮出席福德正神創宮223週年團拜，媒體詢問昨天對手李四川提出要在三重跟大稻埕上蓋一個景觀橋，並表示已跟台北市長蔣萬安取得高度的共識，但被民進黨新北市議員顏蔚慈質疑恐會變成新北市的災難。蘇巧慧表示，休閒自行車最主要的目的並不是在追求通勤的速度，而是要看A點到B點之間是否能有更多休閒遊憩值得停駐的地方。

蘇巧慧認為，忠孝橋和台北橋現有的自行車道要進行改善，例如上下橋部分要更方便，雜草叢生的地方也要整理，且要有駐車、停車、打氣的地方，讓自行車的休閒運動更方便，大家會更喜歡。蘇巧慧強調自己贊成建設，但推動時不是只重視點和點，而是要重視面跟面之間的整合。就像在設計新皇冠海岸計畫，針對自行車每5公里設置智慧駐車間的自行車道一樣，才是最好的方式。

針對新北市議員林國春再提蘇貞昌過去遺失180萬元及護照的事件，蘇巧慧表示這件事已經澄清過非常多次，沒想到這次選戰又再被提出。希望選戰能回歸候選人本人特質、政見與願景的比較，這樣的選戰是陽光、正面的，也是我追求及執行的方式。

關於對手李四川大打建設牌，媒體詢問蘇巧慧是否也會提出建設跟願景。蘇巧慧表示，這10年做了許多基礎建設，爭取中央補助，也感謝新北市政府的大力施作，在中央、地方合作下新北市的建設持續提升。以土城而言，她與市議員提出加速司法園區、金城交流道的進度，也希望土城的各項建設都能夠繼續提升。並提出設立都更局簡政便民，這是符合大家的期待。

關於知名電影監製李烈日前公開力挺蘇巧慧，但國民黨議員卻踢爆李烈曾領過很多政府補助，抨擊李烈「拿飼料」。蘇巧慧表示，各國都在大力補助藝文創作、文化創作，就是為了要增強國家的軟實力，像台北市政府也補助了很多電影，不管是國家、城市都是如此，希望厚植國家、城市的軟實力。她說選舉真的不用選成這樣，為了勝選抹黑台灣的優秀藝文創作者很不可取。

蘇巧慧與立委吳琪銘及民進黨籍市議員參選人、廟方人員合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與立委吳琪銘及民進黨籍市議員參選人、廟方人員合影。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示休閒自行車重點是沿途可停留休閒遊憩。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示休閒自行車重點是沿途可停留休閒遊憩。記者黃子騰／攝影

三重 蘇巧慧 自行車 李四川

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