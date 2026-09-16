新北議會總質詢 北市三顆藍莓、菇狀遮陽傘也成焦點

新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢，民進黨議員除關心國民黨新北市長參選人李四川政見，台北市的藍莓、食安到遮陽傘議題也成質詢重點。民進黨市議員張嘉玲直言「我們的市長比蔣萬安市長還用功」。侯友宜則表示，對於議員提醒，他都非常感謝。

張嘉玲質詢指出，台北市近期免費營養午餐被質疑附餐水果只有3顆藍莓，並秀出今天中和國小營養午餐照片，其中附餐為綠葡萄，追問侯友宜「葡萄是幾顆？一樣三顆嗎？」

侯友宜表示，每一餐都有營養師調配，最重要，讓孩子們要吃得健康、吃得好、吃得飽。

張嘉玲也說，新北過去曾出現供應整顆柚子孩子不會剝，變成老師幫忙剝柚子，也曾供應百香果，學生沒有刀具處理，要求市府設計菜單時，不只要考慮營養多樣性，也要考慮孩子怎麼吃。

侯友宜則表示，柚子、百香果等季節性水果，當初可能是考量營養多樣化，沒有考慮到學生在學校實際食用時如何處理。

張嘉玲也指出，台北市近期發生營養午餐食安事件，至少新北市免費營養午餐實施以來沒有發生類似情況，「我們市長比蔣萬安市長還用功」，侯友宜雖即將卸任，仍持續在第一線關注營養午餐及食安問題。

張嘉玲也提到台北市造價700多萬元的遮陽傘，詢問新北是否也會出現造價高昂、但實用性不足的設施。

交通局長鍾鳴時回應，不同城市會依自身需求選擇適用設施，新北目前候車亭多採制式化裝置，造價可以控制，再依地區需求因地制宜。