新北8年治水盤點 改善101處淹水點、打造357萬噸滯洪空間

新北市水利局今在市政會議進行專題報告，以「讓溪流回到它原來的樣貌」為題，盤點8年水治理成果，從防洪、污水接管、滯洪、生態復育到河濱休憩，提出「水安全、水清淨、水滲透、水生態、水文化、水育樂」六大策略。新北市長侯友宜表示，面對極端氣候，治水已不能只停留在單點防洪，未來仍要結合智慧科技、生態及市民生活，持續推動城市轉型。

水利局長宋德仁表示，水利局以「不放過任何一個積淹水點」為目標，8年來已完成18區、101處積淹水改善，包括北大特區佳園路、中永和FG幹線、板橋大仁街及淡水中正東路等；全市目前有84座抽水站，完成6座新、改建抽水站，另有3座施工中，並更新11座抽水站共49組抽水機。

智慧防汛部分，新北整合140處雨量站、996處路口監視器、147處路面淹水感測器、256處雨水下水道水位計，以及抽水站、河川水位等資訊，智慧防汛平台每分鐘可分析約6萬筆數據，再透過AI判斷及主動推播，水利局表示，防汛人員應變時間較過去可提前2小時以上。

在污水建設方面，新北目前污水接管達129萬7023戶，普及率72.06%，污水處理率92.87%，接管戶數為其他五都的2至3倍。另完成183處無自來水地區供水改善，全市供水普及率含簡易自來水約98.76%。

因應極端降雨，市府也透過透水保水、出流管制、抽水站預抽及滯洪池等方式增加城市滯洪量，目前累計創造357萬噸滯洪空間，相當於約1427座游泳池。其中透水保水228.4萬噸、出流管制51.86萬噸、抽水站預抽57.8萬噸，另包括鳳鳴滯洪池6.2萬噸等設施。

河川治理也從過去防洪排水轉向生態復育。水利局指出，板橋湳仔溝整治後生態調查發現304種物種；中永和瓦磘溝則在2年內改善長達30年的惡臭問題，生態調查發現154種物種；中和藤寮坑溝、泰山大窠坑溪則將原本三面光混凝土排水溝改造成近自然河川。

淡水公司田溪則拆除6座攔水堰，成為新北第一條完全移除人工構造物的市管河川；新店碧潭堰也建置魚道，重新打通中斷46年的生態廊道，生態調查發現魚類65種、蝦蟹類10種，共75種物種。

宋德仁表示，水治理也延伸到市民休憩，新北目前串聯北北基桃河岸自行車路網，全長218公里；河濱則設置14座親子共融遊戲場、4座水樂園及299處運動設施。水利局統計，新北大都會公園114年有3882萬人次、115年1至6月有2019萬人次造訪。

侯友宜表示，新北8年來水治理相關成果獲得國內外198座獎項，水治理已不只是防洪，也納入生態、環境、文化及生活，希望持續透過「六水」策略提升城市韌性與生活品質。

中和藤寮坑溝三面光渠道改造為近自然河川。圖／新北市水利局提供