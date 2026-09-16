輝達進駐加持北士科發展 北市環保局成立新分隊專責清潔

北士科發展日益蓬勃，輝達進駐等科技業帶動就業、就學和居住人潮，北市環保局考量北投區隊人力超載負荷，預計10月1日成立北士科分隊，不只減輕現有分隊工作量，也能透過專責分隊提高園區服務品質。環保局追加今年預算589萬元，議會昨天審查通過。

環保局北投區單位人力服務人口為全市第2高、該區面積為全市第2大，但分隊數僅4個是環保局各行政區中最少。考量北投區隊人力緊縮，加上北士科逐漸開發使環境維持需求提高，環保局向市府請增36名員額，成立北士科分隊，市府5月核給27人，包含3名駕駛、24位隊員，今年追加預算編列5891萬元。

警政衛生委員會昨審查預算時，關切北士科分隊的隊部在哪等細節。環保局環境清潔管理科長陳浩彰表示，透過財政局市有資產供需整合平台媒合，媒合期間仍須有臨時分隊部，目前暫定北投焚化廠旁的洲美橋下，已與新工處洽談借用；人力部分，先撥6人就近配置在石牌或關渡分隊，維護北士科道路清潔。

議員林世宗認為，請人是應該，但先請人再找地方，全世界哪有人這樣，他建議若還無適當地點，可讓隊員先在北投焚化廠容身。環境局長徐世勲強調，會特別顧慮到他們的休息環境。

陳浩彰會後說，其他行政區分隊最多負責8、9個里，石牌分隊轄區多達17個里，鑑於負擔量大、北士科是眾所矚目地區，因此規畫北士科分隊，屆時將調整石牌分隊負責里的業務，減少負擔。編制47人，除了市府核定增補27人，再由北投區隊其他分隊撥補20人；10月1日新分隊成立先有6人維護環境清潔，其餘明年上半年陸續到位。

他說，北士科還未完全開發，因應未來清運需求，將再採購1輛壓縮車、2輛資收車；分隊部廳舍則規畫組合屋形式，設有冷氣、盥洗設備等休息空間。另，若掃地機器人的技術成熟，未來可望透過機器協助人力環境清潔。