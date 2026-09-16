聽新聞
0:00 / 0:00

大型重機停收費機車格 北市10月6日開放

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

大型重型機車過去依規定須停放汽車停車格，北市停管處昨指出，十月六日起開放全市約六點三萬席收費機車格停大型重機，可斜停二格，停車費率為每次四十元，此舉是友善大型重型機車環境的重要里程碑，也期望有效緩解路邊汽車車位供不應求現況。

停管處表示，大型重型機車車體停放汽車格內常衍生空間浪費爭議，停管處去年推動「機車與大型重機共用格位的試辦計畫二點○」，初期特定路段試辦大型重型機車停放，逐步擴大至公有路外停車場。

停管處指出，在為期六個月三十六個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放後，收集試辦期間的路外及路邊數據監測、市民意見回饋，超過百分之五十市民支持大型重型機車另定費率停放機車格內。

依據試辦計畫觀察發現，大型重型機車試辦停放一般機車格，整體周轉率與空間彈性皆有顯著提升。

停管處說，在確認安全、秩序與可行性均達預期後，決定十月六日擴大試辦計畫，全市公有路邊收費機車格開放大型重型機車停放。若車身尺寸或加裝箱體等需求，仍可停放於既有汽車停車格，則維持汽車費率計收。

重機 機車 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園路邊停車格全面智慧化 APP繳費、查空位將可一次搞定

北投「限時專送機車」一通電話載人、代買便當陪伴一代居民

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

柴油車舊換新優稅 擬延四年

相關新聞

濫用公務車 竹塘鄉長判6月定讞

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題涉背信，兩罪遭合併判刑六個月，二審駁回上訴。蔡碩任表示尊重判決，因仍在鄉長任期內，將申請利用假日易服社會勞動。

打造「第二護國神山」 桃園航空城闢載板專區

ＡＩ浪潮推升高階載板需求，桃園市長張善政昨在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」，初期規畫四十公頃，未來可擴大至近一百公頃，預計明年下半年進場整地，期許成為台灣「第二個護國神山」；行政院也表態支持，將協助解決產業用水需求。

中綠美圖收費人未減 桃美術館尋國際合作

台中綠美圖去年底開幕後，迄今湧入逾百萬人次，館方觀察，人流未因美術館特展收費而明顯減少，市民願意以實際購票支持館舍營運與展覽發展。桃園兒童美術館、橫山書法美術館營運穩定，總館將於下半年完工，文化局正積極接洽國際合作，強化展覽能量，

文化地標 竹縣、投縣各斥鉅資蓋美術館

各地拚蓋美術館，作為城市文化地標。新竹縣政府昨成立美術館籌備處，預計投入廿一億元新建美術館，目標二○三○年完工，南投縣政府也斥資四十一點五億元打造涵蓋美術館的藝文園區，最快二○三二年完工。由於造價都不斐，地方寄予厚望，也盼勿淪蚊子館。

議員籲提前布局交通！南科周邊重要幹道 市府擬精進導引

南科台南園區持續擴張，帶動台南善化、安定、新市、山上及新化「大南科」生活圈人口，議員昨質詢要求交通建設超前部署、提出十年藍圖，同步推動鄉村整體規畫，「不能等問題浮現才做」。市府表示，明年將向南科管理局爭取經費，精進重要幹道的車流導引，持續擴充公車、長期則推動鐵路立體化。

嘉市府擴大福利 65歲以上長者下月起享健保補助

提高長者福利，嘉義市政府昨於議會臨時會追加預算三讀通過，十月起全面補助六十五歲以上健保費，議員也提兩項臨時動議，再要求下修老人假牙補助年齡至六十五歲、擴大敬老卡使用範圍，獲跨黨派議員無異議通過，不過市府回應，須再視目前執行成效做評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。