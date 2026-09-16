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大型重機停收費機車格 北市10月6日開放
大型重型機車過去依規定須停放汽車停車格，北市停管處昨指出，十月六日起開放全市約六點三萬席收費機車格停大型重機，可斜停二格，停車費率為每次四十元，此舉是友善大型重型機車環境的重要里程碑，也期望有效緩解路邊汽車車位供不應求現況。
停管處表示，大型重型機車車體停放汽車格內常衍生空間浪費爭議，停管處去年推動「機車與大型重機共用格位的試辦計畫二點○」，初期特定路段試辦大型重型機車停放，逐步擴大至公有路外停車場。
停管處指出，在為期六個月三十六個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放後，收集試辦期間的路外及路邊數據監測、市民意見回饋，超過百分之五十市民支持大型重型機車另定費率停放機車格內。
依據試辦計畫觀察發現，大型重型機車試辦停放一般機車格，整體周轉率與空間彈性皆有顯著提升。
停管處說，在確認安全、秩序與可行性均達預期後，決定十月六日擴大試辦計畫，全市公有路邊收費機車格開放大型重型機車停放。若車身尺寸或加裝箱體等需求，仍可停放於既有汽車停車格，則維持汽車費率計收。
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