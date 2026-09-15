北市生技隧道首創緊急救護通道 9月底前通車

台北市新工處今天表示，全國首創設有4米寬緊急救護通道的生技路及生技隧道，9月底前將通車，且研究院路若因洪水啟動水門，可作為縮短路程的替代通道使用，直達國家生技研究園區。

台北市新工處發布資訊指出，「國家生技研究園區聯外道路工程」正式定名為生技路及生技隧道，近期已完成跨局處的隧道交通事故災害應變演練，僅約30分鐘完成隧道自主防災、現場搶救與道路復舊，往通車邁進。

新工處告訴中央社記者，預計9月底前通車，這條生技路及生技隧道共有2大特色，首先是全國首創設有4米寬的緊急救護通道，平常作為人行道、自行車道使用，一旦發生事故，就專供救護車進出使用，透過與車道之間設置的開孔，可將需緊急救傷的人移至救護車送醫。

其次，研究院路有大坑溪經過，設有水門，一旦遇大雨、洪水啟動，將影響道路通行，原本需要繞更遠的路才能抵達國家生技研究園區，屆時生技路及生技隧道將可作為替代道路使用，且距離明顯縮短。

新工處說，過去往返南港車站與生技園區，需繞行狹窄的研究院路一段，尖峰時刻塞車達15至20分鐘；隧道通車後，車程將大幅縮短至5分鐘左右。

新工處說明，「國家生技研究園區聯外道路工程」的道路範圍已正式定名為生技路，兩側分別銜接忠孝東路7段與研究院路1段130巷，並以生技隧道貫穿中南山，通車後將成為連結國家生技研究園區與周邊交通的重要樞紐。

此外，新工處補充，此工程歷經數年施工與克服地質挑戰後，貫穿中南山，隧道主體長約716公尺，加上前後道路，整體工程長度824公尺；此工程於111年2月25日開工，隧道段於112年12月6日順利貫通。