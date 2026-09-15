汐止區調解委員講習 公所加強調解技巧、法律知識

汐止區調解會19位委員，每年負責上千件的調解案件，為了提升調解委員的專業及法務知識，汐止區公所舉辦調解技巧講習，邀請專業律師講法務新知，並且也頒給調解委員們區長獎，感謝他們用專業、耐心與智慧，協助民眾化解紛爭，讓社會更和諧。

汐止區長林慶豐表示，辦理汐止區調解委員的調解技巧講習，也趁這機會向他們致上最深的謝意，這次調解成績很好，恭喜王安成主席榮獲市長獎，其他18位調解委員榮獲區長獎，感謝他們為市民朋友的一些爭訟事件就地能夠處理，免去舟車勞頓，除此之外，也有5位調解委員任滿10年以上，也致上最深的感謝，這次的講師主要是講解一些調解技巧及法律知識，期盼能提供市民朋友更好的調解環境，息爭止訟。

汐止區調解會委員陳建興說，已經擔任調解委員超過10年了，很感謝今年市長頒發調解委員服務年資獎勵，這次汐止區公所舉辦講習，講的內容包括交通事故、撫恤金、保險等問題，講師都有舉一些案例，更清楚易懂，對日後調解幫助很多，至於調解技巧，就是自身的知識要充裕一點，各方面都要了解，如此一來在調解事務上可以更快速，而且也會秉持公平，取得雙方共識和解，減少跑法院的來回奔波。