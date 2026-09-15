汐止區婦女大學流行舞開課 湖光里學員跳熟齡K-POP

汐止婦女大學在湖光市民活動中心開辦的流行舞蹈班，秋季班再度開課，吸引越來越多學員加入，甚至婆婆媽媽們都跳出了興趣，聽著流行音樂，跟著老師跳時下流行的K-POP，直說越跳越年輕。

舞蹈老師鳥兒提到，這期有選很多的流行歌，最近帶著學員在挑戰最紅的胸震舞，大家跳的很有挑戰性，因為大家很少跳這麼帥氣還要帶點胸震肌肉的舞蹈，大家都有突破很棒，感覺學員們來都有釋放他們的壓力，而且可以嚐試平常或是從小到大都不會嚐試的舞步，想像自己要很帥很漂亮，跳起來很開心。

湖光里長杜金泉表示，現在的人都很重視健康，所以都很喜歡動健康，汐止區公所在活動中心開辦的婦女大學流行舞蹈班，受到里內很多婆婆媽媽的支持，大家來跳流行舞，生活更多采多姿。

學員說，已經來跳兩、三季了，覺得老師教的很好，感覺自己會更年輕，因為已經有點年紀了，現在最重要的就是要讓自己更健康，非常感謝婦女大學可以讓自己來上熟齡K-POP舞蹈，上的非常的開心，尤其是跟與自己年紀相仿的同學們或是街坊鄰居一起跳舞，是非常快樂的事情，每個禮拜最期待的就是上課的這段時間，可以放鬆自己的身心靈，以前根本沒想過自己會跳K-POP，現在根本是開發自己的第二人生。