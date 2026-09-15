新北推捷運站周邊改善200公尺夠嗎？ 專家：應看實際步行生活圈

新北市以捷運站為核心，向外延伸200公尺改善人行環境，但「有設施」是否就等於好走、200公尺又是否足以涵蓋民眾實際步行範圍？交通專家認為，200公尺仍偏短，捷運步行範圍可朝400公尺或約10分鐘路程評估，但擴大範圍也涉及預算，建議先掌握民眾實際轉乘與步行動線，再逐步擴大改善。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，若以捷運使用習慣來看，200公尺「真的太短」，一般民眾願意步行前往捷運站的時間約可達10分鐘，因此改善範圍不宜只用固定距離劃定，應先調查捷運站周邊旅客來源，包括步行、公車、YouBike、自行車等不同接駁方式，掌握實際步行時間與範圍，再決定改善區域。

李克聰說，捷運站周邊的人本環境也不能只看「有沒有人行道」，公共自行車能否順利租還、公車接駁是否方便，都會影響民眾使用捷運的意願。若YouBike騎到車站卻無樁可還，同樣會增加轉乘不便，因此完整的捷運生活圈應把步行、自行車及公車接駁一併納入。

在人流密集的捷運站周邊，他也建議從車速及號誌著手，尤其上午、下午尖峰時段，大量通勤族趕著進站，行人通行需求高，可評估設置行人優先或專用號誌，並降低周邊車速；人行道與車道之間也可視現場條件設置保護性設施，避免車輛失控時直接波及行人。

運輸與物流管理學系教授王晉元也認為，200公尺屬於偏短範圍，通常距離捷運站約400公尺、步行約6至7分鐘，仍屬合理可接受距離，若條件允許，將改善範圍往外延伸當然是好事。

不過王晉元也提醒，改善半徑從200公尺拉到400公尺，看似只是距離增加1倍，但涵蓋面積可能增加到約4倍，經費與工程量都會大幅增加，因此新北先從200公尺著手也有實務考量。他認為，可先把200公尺範圍做好，若成效明顯、民眾反應良好，再爭取更多預算逐步向外擴大，「循序漸進不是不好」。

至於何謂真正「好走」，王晉元認為，人行道除了拓寬，更重要的是整平及排除障礙。部分地區沒有完整人行道，只能仰賴騎樓通行，若騎樓高低差大、遭占用，即使周邊增設部分人行設施，實際效果仍有限。

王晉元說，對一般成年人而言，高低落差可能只是稍微不便，但對推娃娃車、使用輪椅或高齡者而言，卻可能直接變成通行障礙。因此改善人行環境不應只計算「做了多少公尺」，更應檢視空間是否連續、平整、無障礙，讓不同族群都能真正走得過去。