淡水老街再添文化新亮點 日式宿舍群修復活化

走進大門，原本破舊不堪的建築正進行重新整修，準備為這座承載百年歷史的日式老宅賦予新生命。在新北市議員鄭宇恩積極向新北市政府爭取下，歷史建築「淡水中正段日式宿舍群」成功委外修復活化，期盼透過引進民間資源，帶動淡水老街後段的歷史文化發展。

「淡水中正段日式宿舍群」座落於日治時期臺灣總督府填河造路的新生地，見證了淡水河流域的變遷與周邊街廓的發展。自1920年代起，該區域以淡水郡役所及官舍(即淡水中正段日式宿舍群)為核心，帶動了周邊日人商行、武德殿及消防組等機關房舍的建立。

此處於日治時期為政府職員與官員宿舍，戰後則由臺北縣局處、淡水地政事務所及軍方人員進駐使用。這段歷程不僅呈現了從日治到戰後行政機能的延續，也深刻記錄下國民政府撤退來臺與軍方人員入駐對當地住戶組成的轉變，見證淡水烽火地區由商港轉型為地方行政中心的歷史軌跡。

針對本次修復工程，新北市議員鄭宇恩表示，市府秘書處與文化局攜手推動老屋改造，參考臺北市老屋修建計畫的經驗，成功引進民間資源進行整建。施工團隊特別針對過去傾斜且具危險性的牆面進行審慎處理，為了不影響附近遊客走動，採取「慢慢削、慢慢補」的最複雜工法，完美兼顧了建築安全性與牆面的平整美觀。

此外，為了營造整體氛圍，現場不僅裝設了美麗的線槽燈，還在夜間搭配地燈，讓老屋在夜晚散發迷人氣氛。更令人欣慰的是，修復過程悉心保留了老屋原有的精神象徵與傳統卡榫等代表性工法，讓民眾走進園區不僅能看見活化的空間，更能真實觸摸到過去的歷史底蘊。

隨著修復計畫圓滿成功，過去年久失修、荒草叢生的廢墟，如今已慢慢恢復原有風貌，未來將以結合歷史傳承與現代活力的嶄新姿態，為淡水的文化觀光注入全新動能。