從台東到淡水 山海現形記-林永發藝術秘境個展登場

「山海現形記—林永發的藝術秘境個展」於淡水滬尾故事館盛大舉行開幕式，展期將持續至十月十一日。這是前臺東大學人文學院院長林永發首度於淡水舉辦個展，將其深耕多年的東部海岸地景、都蘭山與太平洋等山海風土，完美呈現在淡水河畔。開幕式當天現場匯聚眾多藝文界大師與貴賓，共同感受藝術家筆下山海交融的壯麗風景與深厚的人文底蘊，為這場跨越臺灣東西岸的藝術盛會揭開序幕。

林永發長年行走於大自然，並在媒材上尋求創新突破。在開幕致詞中，他感性分享自己過去二十年來因公務頻繁往返臺東與臺北，在飛機上俯瞰中央山脈與淡水河的美景，成為他鳥瞰視角作品的重要靈感來源。展場中一幅長達十公尺以上的「萬里驚奇東海岸」長卷，便是將這些時間與記憶的流動化為具體。

此外，他特別撿拾東海岸常見的漂流木，結合獨創的「烙燒水墨融合法」，以噴槍高溫烙燒搭配水墨與蜜蠟保護，保留木材原生的年輪、節瘤與天然肌理，讓木紋直接化為日出與波濤，充分展現藝術家不斷實驗、精益求精的創作精神。

本次展覽的另一大亮點，是林永發與唐氏症兒子林冠廷共同創作的書畫作品。父子倆雖有著不同的成長背景與藝術視野，卻選擇以藝術共同回應生命。林永發以長年寫生為基礎，林冠廷則展現當代、自由的創作思維。

將捷集團創辦人林長勲在致詞時特別提到，自己身為「半個臺東人」，對於這份跨越世代的父子聯展感到格外動容。兩代作品並置，不僅展現了不同世代的藝術觀點，更流露出濃厚的家庭和樂與親情溫暖，證明了藝術不僅是技法延續，更是生活態度的深刻交流。

這場跨越山海的藝術展演得來不易。園區代表透露，早在四年前便已向林院長提出展覽邀約，無奈受疫情影響延宕長達三年，如今終於順利開展。林永發也對園區提供優良的展出空間與策展人熬夜佈展的辛勞表達深深的感謝。

淡水滬尾地區不僅擁有四百年以上的歷史底蘊，更見證了馬偕博士登陸與清法戰爭等重要歷史軌跡，透過此次充滿生命力的「山海現形記」展出，主辦單位期盼未來能吸引更多藝文界朋友來到這片充滿文化氣息的場域，持續推動在地與原鄉的藝術文化交流。