快訊

國道一號車禍大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

聽新聞
0:00 / 0:00

從台東到淡水 山海現形記-林永發藝術秘境個展登場

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
林永發與藝文界貴賓齊聚，為「山海現形記」個展揭開序幕。圖／紅樹林有線電視提供
林永發與藝文界貴賓齊聚，為「山海現形記」個展揭開序幕。圖／紅樹林有線電視提供

「山海現形記—林永發的藝術秘境個展」於淡水滬尾故事館盛大舉行開幕式，展期將持續至十月十一日。這是前臺東大學人文學院院長林永發首度於淡水舉辦個展，將其深耕多年的東部海岸地景、都蘭山與太平洋等山海風土，完美呈現在淡水河畔。開幕式當天現場匯聚眾多藝文界大師與貴賓，共同感受藝術家筆下山海交融的壯麗風景與深厚的人文底蘊，為這場跨越臺灣東西岸的藝術盛會揭開序幕。

林永發長年行走於大自然，並在媒材上尋求創新突破。在開幕致詞中，他感性分享自己過去二十年來因公務頻繁往返臺東與臺北，在飛機上俯瞰中央山脈與淡水河的美景，成為他鳥瞰視角作品的重要靈感來源。展場中一幅長達十公尺以上的「萬里驚奇東海岸」長卷，便是將這些時間與記憶的流動化為具體。

此外，他特別撿拾東海岸常見的漂流木，結合獨創的「烙燒水墨融合法」，以噴槍高溫烙燒搭配水墨與蜜蠟保護，保留木材原生的年輪、節瘤與天然肌理，讓木紋直接化為日出與波濤，充分展現藝術家不斷實驗、精益求精的創作精神。

本次展覽的另一大亮點，是林永發與唐氏症兒子林冠廷共同創作的書畫作品。父子倆雖有著不同的成長背景與藝術視野，卻選擇以藝術共同回應生命。林永發以長年寫生為基礎，林冠廷則展現當代、自由的創作思維。

將捷集團創辦人林長勲在致詞時特別提到，自己身為「半個臺東人」，對於這份跨越世代的父子聯展感到格外動容。兩代作品並置，不僅展現了不同世代的藝術觀點，更流露出濃厚的家庭和樂與親情溫暖，證明了藝術不僅是技法延續，更是生活態度的深刻交流。

這場跨越山海的藝術展演得來不易。園區代表透露，早在四年前便已向林院長提出展覽邀約，無奈受疫情影響延宕長達三年，如今終於順利開展。林永發也對園區提供優良的展出空間與策展人熬夜佈展的辛勞表達深深的感謝。

淡水滬尾地區不僅擁有四百年以上的歷史底蘊，更見證了馬偕博士登陸與清法戰爭等重要歷史軌跡，透過此次充滿生命力的「山海現形記」展出，主辦單位期盼未來能吸引更多藝文界朋友來到這片充滿文化氣息的場域，持續推動在地與原鄉的藝術文化交流。

淡水 台東 藝術

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰世華連續9年支持全國油畫展 一同見證50屆里程碑

走廊變藝廊！ 4藝術家跨界聯展進駐高禾醫院添療癒感

消失的萬壽溪躍上牆面 花蓮進豐園區變身露天塗鴉美術館

【策畫之眼】蔡佩含／把文學調成山海的頻率──「山海.wav」策展筆記

相關新聞

大都更時代基層負擔大 蔣萬安拍版組織擴編預計增聘逾百人力

台北市長蔣萬安上任後宣示北市進入「大都更時代」，也陸續推出都更八箭、危老重建等多項政策，但面對業務量增加，公務員缺口卻仍有不少缺額。議員王欣儀認為，現階段首都加給或局處升格都未有具體進展，恐讓基層公務人員壓力越來越大，呼籲市府應在可行範圍內協助減壓。蔣表示，目前已在規畫，預計年底前完成組織擴編方向與決策。

議員問在幫李四川加速新北大巨蛋？侯友宜：你認為不是嗎？

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員廖宜琨關注樹林新北大巨蛋規畫，要求市府加速處理周邊交通、道路拓寬、鐵路及停車等配套，侯友宜回應「如果不加快速度，後面的人要做會耽誤」，廖宜琨追問「所以市長你現在是在幫李四川？」，侯友宜笑回「你認為不是嗎？」。

影／沈伯洋稱大安民怨居冠？蔣萬安視察師大行人友善...里長肯定環境提升

台北市長蔣萬安昨總質詢結束，今上午市政會議後馬上到大安區視察師大行人友善設置成果。由於先前對手沈伯洋推「市長、你給我聽好了」其中大安區民怨最多？蔣今到大安區師大周邊視察行人友善，在地四位里長出席，並當場感謝蔣讓師大周邊生活品質提升。

台北港娛樂專區標售多年未開發 鄭宇恩：市府要督促業者加速

八仙塵爆已超過10年，新北市八里區地方觀光至今未重回當年盛景。新北市議員鄭宇恩今在議會總質詢指出，八里台北港娛樂專區土地陸續標售，但未附帶開發條件及時程，至今未見實質開發「是不是可以請麗寶趕快來開發啦！」新北市長侯友宜表示，淡江大橋開通淡水、八里人潮增加，是發展好時機，市府會督促業者、積極溝通，不要再等待。

從台東到淡水 山海現形記-林永發藝術秘境個展登場

「山海現形記—林永發的藝術秘境個展」於淡水滬尾故事館盛大舉行開幕式，展期將持續至十月十一日。這是前臺東大學人文學院院長林永發首度於淡水舉辦個展，將其深耕多年的東部海岸地景、都蘭山與太平洋等山海風土，完美呈現在淡水河畔。開幕式當天現場匯聚眾多藝文界大師與貴賓，共同感受藝術家筆下山海交融的壯麗風景與深厚的人文底蘊，為這場跨越臺灣東西岸的藝術盛會揭開序幕。

淡水老街再添文化新亮點 日式宿舍群修復活化

走進大門，原本破舊不堪的建築正進行重新整修，準備為這座承載百年歷史的日式老宅賦予新生命。在新北市議員鄭宇恩積極向新北市政府爭取下，歷史建築「淡水中正段日式宿舍群」成功委外修復活化，期盼透過引進民間資源，帶動淡水老街後段的歷史文化發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。