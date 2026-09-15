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重啟核電公投 侯友宜：核安做好就可以用核電

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

年底大選將綁重啟核電公投。新北市議員周雅玲今天在議會質詢新北市長侯友宜對核電重啟態度，侯友宜表示，自己從頭到尾沒有反對過核電，態度始終如一，強調「核安一定要做到位」，若核安能守住，就支持使用核電，且核廢料何去何從，中央也必須交代清楚。

對於議員詢問，侯友宜說他，自己從擔任副市長、擔任核安監督委員會主任委員時，就始終抱持沒有核安、沒有核電的立場，核電能否使用的前提就是安全必須先做到位。

侯友宜說，除核安之外，核廢料處置也是關鍵問題，核廢料何去何從中央要承諾怎麼處理，不能不斷以暫存40年等方式延後處理，對地方及市民並不公平。

周雅玲詢問是否樂見年底公投，侯友宜則強調，自己的態度一直沒有改變。

侯也說，過去中央原本採取反核政策，如今能源政策已開始調整，重新討論核電重啟，「話不能講太滿，要始終如一」，自己的立場就是「核安做好、核電才能用、核廢料要處理」。

侯友宜 核電 重啟核電 公投 核廢料

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