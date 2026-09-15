大都更時代基層負擔大 蔣萬安拍版組織擴編預計增聘逾百人力

台北市長蔣萬安上任後宣示北市進入「大都更時代」，也陸續推出都更八箭、危老重建等多項政策，但面對業務量增加，公務員缺口卻仍有不少缺額。議員王欣儀認為，現階段首都加給或局處升格都未有具體進展，恐讓基層公務人員壓力越來越大，呼籲市府應在可行範圍內協助減壓。蔣表示，目前已在規畫，預計年底前完成組織擴編方向與決策。

根據統計，截至今年8月都發局及轄下單位，都發局缺額33人、更新處20人、建管處缺額29人，議員王欣儀表示，都更、建管人力不足及待遇偏低問題存在已久，過去曾提案爭取首都加給，並建議將都更處升格為都更局，卻始終未見具體進展。

王欣儀說，蔣萬安上任後宣示北市進入「大都更時代」，也陸續推出都更八箭、危老重建等多項政策；但面對持續增加的都更、危老及建管業務，負責審議與執行的人力卻未能同步補足，不僅加重第一線同仁負擔，也將影響案件審查效率及市民權益，她認為現階段可先透過兩處組織擴編，以解決迫切的人力問題。

市長蔣萬安日前表示，市府已就該案討論多次，擴大組織編制的方向確定沒有問題，規畫增加一個科及相關人力105人，這也是目前解決人力問題最快的方式。都發局補充，除擴編外，業務上也會重新審視調整，例如將其中業務較重的科別分科或做業務調整，科室及相關主管也會增加。

都發局表示，市府今年針對工程單位的重大專案提出績效獎金，1年會發2次，額度包含2萬元、1萬5000元到1萬2000元來進行；職務列等的部分，針對二級機關(含更新處、建管處)的科長，目前也調高職務列等，從原來的單列8職等，到現在8到9職等，藉此留才及吸引人才，預計年底拍板相關決策。