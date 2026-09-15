守護鄰房及公安 北市：工地116年導入自動監測系統

台北市建管處表示，自民國116年起，工地公安將全面強制導入自動化監測系統，加強守護周邊鄰房與公共安全。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，考量建築工地地下室開挖具高風險性，為確保工程人員即時掌握地盤與結構應力變化及早預警異常，9月11日已發函自明年1月1日起核發建造執照特定規模建築工程，開挖地下室起須全採用自動化監測系統。

北市建管處長虞積學透過新聞資料說，此次新制主要鎖定具潛在風險與特定規模的建案，設置6項條件，只要符合其中1項的工地就要強制導入自動化監測。

建管處規定6項條件包含山坡地建築基地面積達3000平方公尺且涉地下開挖整地建築或雜項工程、地下開挖範圍達3000平方公尺建築工程、地下開挖深度達9公尺以上或開挖達6公尺以上且未採連續壁等擋土工法。

以及，基地位於高度土壤液化潛勢區、基地位於信義計畫區及基隆河新生地或北投公館路沿線和士林蘭雅與中山區北安段與金泰段等公告軟弱地質區且開挖深度達6公尺以上、地下單層挑高逾5公尺等建築工程。

虞積學說，符合規模工地，須針對「連續壁鋼筋應力、支撐軸力、地下水位、地下水壓、鄰房傾斜」5項核心項目全面實施自動化監測，化被動通報為主動預警，杜絕人為疏漏。

他指出，此新措施是北市府強化既有安全防護機制，目前已要求開挖中的工地設置雲端資料庫更新監測數據，並於大門旁設告示牌與QR Code供民眾即時查閱。

另外，建管處也會長期委託專業技師公會於工程地下室開挖階段落實每月逐案到場實地檢查，若發生損鄰疑義由受損戶直接指定公正第三方公會現勘複核。

建管處表示，未來新制上路後，將可透過科技化、自動化的即時監測輔助，更精準掌控監測數據細微變化，全力為首都市民構築更安心居住與生活環境。