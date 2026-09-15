蔣萬安視察師大商圈友善行人設置 盼逐步擴及北市

台北市長蔣萬安上午到師大周邊，視察行人友善區設置成果暨YouBike推動成果，蔣萬安表示，透過實地走訪了解目前改善成果，進一步再聽取民眾使用的真正感受，透過這樣的模式設置友善區，再逐步擴及全台北市。

蔣萬安日前表示，市政推動腳步不會停下，將持續以市政成績爭取民眾認同，民進黨台北市長參選人沈伯洋則質疑市府局處頻頻回應他所提政見，恐涉及行政不中立問題。蔣萬安今天仍依照施政步調視察師大商圈、行人友善區設置成果暨YouBike推動成果，YouBike前30分鐘免費的政策讓施用人數不斷大幅攀升，不少外國友人、學生及搭乘公共運輸的民眾感覺十分方便，蔣萬安視察師大商圈的行人優先徒步區，遇到商家反應商圈逐漸沒落，需要市府大力整頓改建，蔣市長也允諾會回去研究。

台北市長蔣萬安（左四）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，希望透過這樣的模式再逐步擴及全台北市。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右二）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，並蹲下仔細看路面鋪設的地磚。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，希望透過這樣的模式再逐步擴及全台北市。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（前右）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，並在師大路公園聽取簡報。記者潘俊宏／攝影