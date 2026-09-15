議員問在幫李四川加速新北大巨蛋？侯友宜：你認為不是嗎？

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員廖宜琨關注樹林新北大巨蛋規畫，要求市府加速處理周邊交通、道路拓寬、鐵路及停車等配套，侯友宜回應「如果不加快速度，後面的人要做會耽誤」，廖宜琨追問「所以市長你現在是在幫李四川？」，侯友宜笑回「你認為不是嗎？」。

廖宜琨指出，樹林大巨蛋基地約100公頃，未來不只是興建場館，更牽涉樹林都市計畫、三多都市計畫，及周邊交通與土地開發，另浮洲橋是否需改建，與怎麼銜接65快速道路，另鐵路是否增加簡易車站等，都要現在開始做。

廖宜琨說，周邊還涉及都市計畫變更等問題，國民黨新北市長參選人李四川喊出8年內完成，跟市府提出的時程有差異；侯友宜強調，有企圖心願意拚都是好的事情。

侯友宜表示，9月17日將再召開相關小組會議，把近期進度及後續細項列得更清楚，讓下一任的人可以遵循，每隔一、兩個月或兩、三個月持續召開會議追蹤，這邊如果不加快速度，後面的人會耽誤，不要這樣。

廖宜琨追問「所以市長你現在是在幫李四川對不對？」，侯友宜笑回「啊你認為不是嗎？」；廖宜琨認為，可以修正成「幫未來的市長加速」，侯友宜再回「都一樣啦！都一樣啦！」

侯友宜強調，樹林大巨蛋不只是蓋一座體育場館，而是要帶動土城、三鶯地區整體發展，包括體育賽事、演唱會、產業及經濟發展都會連動，因此交通一定要先一步到位。

侯友宜也說，市府會以「大平台」概念處理人潮疏散，樹林大巨蛋有較大腹地，一定比前面做得更好。