聽新聞
0:00 / 0:00
議員問在幫李四川加速新北大巨蛋？侯友宜：你認為不是嗎？
新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員廖宜琨關注樹林新北大巨蛋規畫，要求市府加速處理周邊交通、道路拓寬、鐵路及停車等配套，侯友宜回應「如果不加快速度，後面的人要做會耽誤」，廖宜琨追問「所以市長你現在是在幫李四川？」，侯友宜笑回「你認為不是嗎？」。
廖宜琨指出，樹林大巨蛋基地約100公頃，未來不只是興建場館，更牽涉樹林都市計畫、三多都市計畫，及周邊交通與土地開發，另浮洲橋是否需改建，與怎麼銜接65快速道路，另鐵路是否增加簡易車站等，都要現在開始做。
廖宜琨說，周邊還涉及都市計畫變更等問題，國民黨新北市長參選人李四川喊出8年內完成，跟市府提出的時程有差異；侯友宜強調，有企圖心願意拚都是好的事情。
侯友宜表示，9月17日將再召開相關小組會議，把近期進度及後續細項列得更清楚，讓下一任的人可以遵循，每隔一、兩個月或兩、三個月持續召開會議追蹤，這邊如果不加快速度，後面的人會耽誤，不要這樣。
廖宜琨追問「所以市長你現在是在幫李四川對不對？」，侯友宜笑回「啊你認為不是嗎？」；廖宜琨認為，可以修正成「幫未來的市長加速」，侯友宜再回「都一樣啦！都一樣啦！」
侯友宜強調，樹林大巨蛋不只是蓋一座體育場館，而是要帶動土城、三鶯地區整體發展，包括體育賽事、演唱會、產業及經濟發展都會連動，因此交通一定要先一步到位。
侯友宜也說，市府會以「大平台」概念處理人潮疏散，樹林大巨蛋有較大腹地，一定比前面做得更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。