影／沈伯洋稱大安民怨居冠？蔣萬安視察師大行人友善...里長肯定環境提升

台北市長蔣萬安昨總質詢結束，今上午市政會議後馬上到大安區視察師大行人友善設置成果。由於先前對手沈伯洋推「市長、你給我聽好了」其中大安區民怨最多？蔣今到大安區師大周邊視察行人友善，在地四位里長出席，並當場感謝蔣讓師大周邊生活品質提升。

龍泉里長龐維良今天當場向市長蔣萬安表達感謝，龐說，他永遠記得，4年前蔣萬安還是立委時，他與市長等三個人站在路口思考，是否能在師大這邊設置行人友善，包括師大路人行道拓寬等，希望讓整個街區環境改變，今天他也當場感謝蔣市長，讓在地還竟生活更進步。

蔣萬安今受訪也表示，他上任之後，持續推動台北市人本交通理念，今天來師大生活圈，視察過去長期存在人車爭道、行人空間不足，以及車速過快等問題。所以他與在地里長、民眾討論交換意見，也參考國外做法，提出很多創新措施，不管是行穿線抬升、行人空間外推，及各項減速措施，持續打造更安全的行人環境。

蔣說，去年2月時，他也有實際了解聽取在地里長、居民的意見，不斷地精進優化。今天再次來，也希望實際的走訪，了解目前改善的成果，及在地民眾使用的真正感受。台北市會持續透過這樣的模式打造包括行人友善區、行人優先區，普及到全台北市。目前台北市有很多里包括外縣市都來觀摩參考，北市府也會持續串聯行人友善的步道，及包括YouBike站點、公共運輸，持續推進全台北市人本交通及綠運輸的環境。

交通局今天也向市長蔣萬安簡報，目前台北市的YouBike已有近1800站點，車輛數翻倍、已達2萬7千多輛，站點數全國最高，約兩至三分鐘就可以找到站點，見車率高達94％。蔣市長上任後恢復前30分鐘免費，使用量也提升，使用量成長67%，預計本月底就會破5億人次使用。

交通局提到，為了友善行人，整個師大生活圈推動行人友善區，從大學里開始，周邊龍泉、龍坡、古莊里、古風里也陸續完成行人友善，成為全國最大的行人友善區。師大路更獲得國土署的「馬路好行」特優。

蔣萬安今視察師大周邊行人友善，除有許多居民店家跟市長打招呼，當場也有師大早餐店老闆陳情，表示她做早餐店已35年，但過去師大商圈遭住戶抗議後，周邊店家一些朋友離開，希望蔣市長給商家一口飯吃，希望蔣市長幫忙，「我們都願意改進，如果有影響其他人我們願意改進」，並稱一定支持蔣萬安。蔣也允諾，「我們來串連，已經有計畫了，會讓居民與商家共榮共好。」

台北市長蔣萬安今到大安區師大周邊視察行人友善，在地四位里長出席，並當場感謝蔣讓師大周邊生活品質提升。截自UDN直播