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台北港娛樂專區標售多年未開發 鄭宇恩：市府要督促業者加速

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，回應八里地區觀光等議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，回應八里地區觀光等議題。記者葉德正／攝影

八仙塵爆已超過10年，新北市八里區地方觀光至今未重回當年盛景。新北市議員鄭宇恩今在議會總質詢指出，八里台北港娛樂專區土地陸續標售，但未附帶開發條件及時程，至今未見實質開發「是不是可以請麗寶趕快來開發啦！」新北市長侯友宜表示，淡江大橋開通淡水、八里人潮增加，是發展好時機，市府會督促業者、積極溝通，不要再等待。

鄭宇恩表示，八仙塵爆傷痛不能被遺忘，但大型樂園退出後，八里觀光、就業及地方發展要繼續，市府把台北港娛樂專區當作解方，目前專區土地已陸續標售，其中麗寶集團取得多筆土地，但至今沒看到開發進度。

鄭宇恩說，未來要發展娛樂、旅館、餐飲，還是變成倉儲物流，都可能影響八里未來產業樣貌，市府既已完成土地標售，也應負起地方發展的責任，避免業者長期養地。

侯友宜表示，業者在進行開發前確實需要完整評估，過去淡江大橋尚未通車，人潮相對較少，但如今淡江大橋已開通，加上市道105線等交通條件逐步改善，八里的發展條件已經不同，相信業，市府會再與業者溝通、督促，盡早提出開發計畫。

鄭宇恩說，希望能在侯市長任內看到市府與業者簽署開發意向書，明確未來產業發展方向，地方最期待的就是把人潮重新帶回八里，讓玩水就要到八里的觀光品牌再次擦亮。

侯友宜表示，市府也會持續協助其他開發案，包括亞果遊艇等，並強調八里左岸目前已有不少人潮，淡江大橋開通後，市府也有輔導相關風帆業者，現在是發展的好時機。

台北港 淡江大橋 八里

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