捷運汐東線中運量系統再提高？侯友宜：打通車廂因應

捷運汐東線目前採取中運量系統，不過新北市議員周雅玲在今天總質詢指出，汐止地區人口及開發持續增加，汐東線仍採中運量系統，恐重演捷運文湖線當初運量估算不足、後續加掛車廂甚至減少座椅的情況。新北市長侯友宜表示，目前汐東線車廂將採連通設計，讓車內空間更舒適、增加載客量，捷運局也會持續針對運量評估。

捷運局長李政安則說，汐東線採CBTC（通訊式行車控制系統）系統，未來班距最快可縮短至90秒，若實際運量高於預期，可透過增加班次因應。

今天總質詢由民進黨英系議員聯合質詢，包括有周雅玲、張嘉玲、廖宜琨、鄭宇恩、彭佳芸、鍾宏仁，六人在一開始送上一本「小本本」，裡頭詳細記錄新北市許多建設尚未完成，盼侯友宜記錄在自己的小本本，並交給下一任市長接續推動，並高呼「建設未完成、交棒會做事」。

周雅玲指出，侯友宜任期只剩101天，市政建設應「一棒接一棒」，希望市長能把議員及里長的建議納入最後的施政清單，尤其是尚未完成的重大建設，更要註記清楚，確保下一棒能夠延續。

侯友宜，自己任內能完成的建設會盡力完成，若時間來不及，也一定會交給下一任市長，希望下一任市長能繼續完成。

對未完成建設中，周雅玲點出，汐東線沿線未來發展潛力大，市府不能只看眼前運量，應預留未來人口成長及通勤需求，若現在認定中運量已足夠，未來一旦運量超出預期，恐又得面臨二次捷運工程調整，造成民眾搭乘擁塞與不便。

侯友宜說，捷運車廂設計必須兼顧安全、舒適及運量需求，目前規畫將車廂連通道打通，讓整體空間更加寬敞，同時提高載客量。

但周雅玲認為，打通車廂之外，是否會增加實際載客容量？侯友宜強調，議員跟地方聲音市府都有聽到。但周質疑「有聽到跟有做到其實是兩件事」，要求捷運局具體說明。

李政安說，汐東線原先配合基隆捷運規畫採LRT系統，後續招標採用先進的CBTC系統，因此列車班距最快可達90秒，未來若實際運量持續增加、高於原先預估，可透過縮短班距、增加列車班次因應。

但周雅玲認為，目前市府提出的主要仍是縮短班距及打通車廂，對於車廂本身的載客容量是否真正增加，未獲明確答案，要求市府繼續檢討。