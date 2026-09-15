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新北就博會16日登場 48家企業釋逾2200職缺

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局與新北市榮民服務處9月16日在新北市府6樓舉辦就業博覽會。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局與新北市榮民服務處9月16日在新北市府6樓舉辦就業博覽會。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局與新北市榮民服務處9月16日在新北市府6樓舉辦就業博覽會，邀集48家企業進場徵才，提供超過2200個工作機會，其中近500個為兼職職缺，其中鼎泰豐料理廚師月薪上看61K起、首都客運夜班職業大客車駕駛起薪58K、南京資訊硬體研發高級工程師起薪55K，兼職工作時薪最高則達284元。

新北市勞工局表示，中秋節及國慶連假接連到來，餐飲、旅宿及零售業進入人力需求高峰，本次徵才以餐飲旅宿業職缺最多，占整體約48%，鼎泰豐、爭鮮、雲雀國際、摩斯漢堡等業者均釋出大量職缺，涵蓋門市儲備幹部、內外場服務人員及計時人員，提供正職及兼職求職者不同選擇。

除全職職缺，現場也有近500個兼職工作機會，順豐速運貨車收派員時薪最高266元、鼎王國際餐飲內外場服務員最高270元，雲雀國際倉儲物流司機時薪最高284元，適合有彈性排班需求的學生、二度就業及兼職族群。

此次就博會參與企業還包括南亞科技、松下電器、全聯、特力屋、順豐速運及巨匠電腦等，職缺橫跨科技、製造、餐飲、零售、物流及服務業。勞工局長陳瑞嘉表示，企業因應節慶消費旺季擴大招募人力，也讓求職者有更多轉職與加薪選擇。

就博會將於9月16日上午10時至下午3時，在新北市府6樓大禮堂舉行，現場另設履歷健診、就業促進專區及銀髮服務據點，婦女及中高齡者職場續航中心也將提供輔具展示與相關就業服務。民眾可至「新北市人力網」查詢活動及職缺資訊，或撥打0800-091-580就業服務專線洽詢。

職缺 新北 泰豐

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