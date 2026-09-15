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新莊慈祐宮受損 廟方建商喬不攏

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北新莊慈祐宮位於新莊廟街，是北台灣歷史悠久、具代表性媽祖廟之一。去年廟旁公辦都更建案施工過程，造成市定古蹟慈祐宮牆壁出現裂痕，衍生古蹟修復爭議，廟方與建商協調未果欲提訴訟。議員希望市長侯友宜在卸任前處理。侯表示，這不是小議題，是重大文資議題，希望九月二十一日協調能有圓滿結果。

市議員林秉宥昨質詢指，今年適逢慈祐宮三四○周年，原本是地方喜事，卻可能因古蹟修復問題與市府、建商走上法院，對地方是個遺憾。該案為市府主導的公辦都市更新案，後續又涉及公益設施及文化空間，若爭議一路進入司法程序，恐影響整體開發進度。

林也說，先前曾兩度主持協調，針對非古蹟部分較快取得共識，涉及古蹟本體修復時，須符合文化資產保存法要求，第二次協調未有共識。文化局請專業匠師評估修復費用，估價約九六六萬元，但建商對責任歸屬與費用有意見。建商可分回價值約三十六點九億元，古蹟修復費用占比約百分之○點二六；另建商分回一六三戶，以周邊房價估算價值約四十三億至四十六億元，九百多萬元修復費不應成為難以跨越的負擔。

林秉宥表示，慈祐宮是新莊重要歷史廟宇，也是地方信仰中心，古蹟修復不能用一般工程損害角度處理，應依法、依專業方式修復。

侯友宜回應，他今年六月曾到慈祐宮現場了解狀況，市府團隊會全力協助，希望把修復責任、方式及費用談清楚，允諾在任期內持續面對問題，讓事件圓滿落幕。

慈祐宮 建商 議員

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