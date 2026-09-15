寶林茶室案 6死家屬均獲償

寶林茶室食物中毒案事發逾兩年，法務局昨公布最新善後與究責進度，台北市府代墊逾九百萬自費醫療款全數追回。聯合報系資料照

寶林茶室食物中毒案事發逾兩年，法務局昨公布最新善後與究責進度，市府代墊逾九百萬自費醫療款全數追回，並協助五名家屬順利調解獲賠、一名和解；消基會也代表卅名受害者求償逾二點九億元團訟；衛生局六筆行政罰鍰全數移送強制執行。

法務局表示，寶林茶室案二○二四年八月至去年十一月間，市府多次召開調解會議，最終六名亡者中，五名家屬順利調解獲償；另外一名家屬亦在各方努力下，順利達成私下和解。

法務局說，市府亦請消保團體為受害者爭取權益，消基會已於前年十二月向台北地方法院民事庭遞交起訴狀，代表三十位受害者及家屬，共求償兩億九千三百零一萬九千零五十三元，並於去年七月二十二日進行一審言詞辯論，市府將持續提供必要協助並關注訴訟進度。

先前議員柳采葳也質疑，北市食安罰鍰呆帳破六百萬元，寶林茶室欠三百五十萬元居冠，質疑業者脫產跑路？當時市長蔣萬安回應，希望加快移送執行署的時間，避開可能發生脫產、出境等情形，並承諾一個月精進法制面，加速行政執行的程序。

法務局表示，寶林茶室未依法投保、且保單失效等違規事項，衛生局皆依法開罰，共計開出六件裁處。在給予業者合理繳款與催繳期間後，最快僅十八天即移送強制執行。其中去年一月廿三日開出的三百萬元罰單，亦於催繳期限屆滿後，迅速於三月十八日移送。六件裁罰皆於兩個月內全數移送強制執行。