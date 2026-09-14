議員批校園旁槍擊案未護童 北市府：即時通報應變

北市螢橋國中旁發生槍擊案，台北市議員簡舒培今天批評，北市府未實施護童措施需檢討；教育局和警察局說，除緊急啟動校安應變措施，也迅速確認犯嫌未危害師生安全。

趙姓陸配11日在台北市水源路、螢橋國中附近遭人開2槍，送醫後無礙，警方先逮捕其陳姓丈夫，12日在新北市三重區逮捕槍手、陳男的易姓女友，並於中和找到犯案槍械，警詢後將2人送辦。

民進黨市議員簡舒培下午在台北市議會市政總質詢時問到，台北市長蔣萬安當天是何時得知發生槍擊案，因當時犯嫌尚未落網，且師生都有聽到槍聲，但學校未做相關安排就放學，部分學生向課輔老師反映很害怕，台北市政府有無要求教育局和警察局進執行護童工作。

簡舒培認為，槍擊案發生後，北市府針對校安工作完全反應不及格；但民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日慢跑穿防彈背心，蔣萬安竟還反「日本很安全，台北也很安全」。

她要求，應以此事為例，警察局和教育局要有相關標準作業程序（SOP），要求蔣萬安應虛心檢討、不要如此傲慢。

蔣萬安答詢表示，事發當天在議會進行市政總質詢，自己約在下午3時許才得知發生槍擊案，警方第一時間有掌握狀況並循線追查，他也有請警察局要妥善處理。

教育局長湯志民表示，當天校方有進行校內廣播；警察局長林炎田也說，因犯嫌已逃離現場，警方第一時間全力追緝。

教育局晚間透過新聞稿補充說明，11日下午2時許獲報後隨即展開跨局處合作，包含校方啟動校園安全應變措施，逐班提醒師生注意安全，並透過家長會群組向家長說明相關情形，於放學期間加強校園及周邊巡查；警察局也立即入校關心師生安全，調閱相關監視器外，並加強校園周邊巡邏。

教育局說，目前北市各級學校均已與轄區派出所建立聯繫窗口，平時即透過警校合作機制維護校園及周邊安全。針對本次事件，將在既有機制基礎上，進一步與警政單位強化重大治安事件的即時橫向通報，以利啟動必要的安全應變措施。

同時，已請螢橋國中持續由導師及輔導人員關懷學生身心狀況，若有學生因本次事件產生不安或有心理支持需求，學校將即時提供必要的輔導與協助。

警察局也表示，案發後立即組成專案小組追緝犯嫌，並立即通報學校，在確認犯嫌逃逸路線未經過學校，是駕車往新北及宜蘭方向逃逸，未在學校附近流竄，確認並未危害學校師生安全。

另外，各分局及少年隊與轄區各級學校均有建置校園安全聯繫窗口及校園通報機制，事件發生後也立即通報學校，強化校安聯繫，並與學校共同採取必要安全應變措施，未來將持續強化校安聯繫。