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許淑華怒問兒少保護癱瘓怎不怒 蔣萬安允檢討

中央社／ 台北14日電

民進黨北市議員許淑華盤點狼師性侵41名孩童，竟由未受訓約聘僱人員扛，致延宕數月之久等數案，怒指兒少保護機制癱瘓「怎都不會生氣」。市長蔣萬安說，虛心接受檢討。

台北市議會市政總質詢，許淑華鎖定近期兒少保護議題盤點。她先提示，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遇見蔣萬安時跟他說要從制度面檢視兒虐案，重點就是指兒虐比政見辯論更重要。

接著許淑華提問報導稱蔣萬安親自主持女童受猥褻案的檢討會議，出席多久。蔣萬安說，1個小時左右。許淑華直指那是副市長林奕華，蔣萬安只待10分鐘，且後來所說的精進措施，增加類家內案件、覆核機制都是現在已有，緊急庇護處所也是各縣市都有，重點是數量不足，然後問社工人力缺多少。

蔣萬安回覆詳細數字社會局都有。許淑華追問下，蔣萬安說至少6個月內補足人力，包含提高待遇。許淑華轉而質詢審計部7月審核報告指北市303件兒少保護案未完成調查，社會局竟可以變成至8月底結案268案，僅1個月，「粉飾太平嗎？」蔣萬安說，要請社會局來說明，他認為是按個案階段性完成的。

許淑華說，「你還是狀況外」，審計部是按照通報、分級分類處理辦法揪出303案，每案從通報到完成調查報告最多5個月；並秀出資料指社會局「回嗆」沒有開案、結案時間；倘此，怎算出結案率88%，根本在說謊。蔣萬安說，可以請社會局解釋。

隨後許淑華再指狼師性侵41孩童重大案件，竟由1名約聘僱、未受過性平教育訓練、念企管的人扛責任，對方甚至不知道有通報機制，導致拖延了228天、7個月才完成調查報告，但依據北市公私立教保服務機構相關規定，最長60天要完成。蔣萬安說，所以市府有檢討，做了改進。

許淑華質詢過程數次問，「你怎麼都沒有情緒？」、「怎麼都不生氣？」、「所以要檢討誰？誰來扛責任？蔣萬安嗎？」蔣萬安重申，身為市長願意接受檢驗、虛心檢討。許淑華強調，要檢討的是上位者要怎麼改進。

此外，許淑華又以住都中心為例，提醒公務員都不想到北市府了，因為除原本的都更業務，又灌進住宅、社宅，員額224人，目前僅126人，缺額逾半，公務員加班到爆肝，才能把延誤案件處理掉，呼籲快補人。蔣萬安說，1年至少招募5、6次，會提高待遇、獎金作為誘因。都發局長簡瑟芳說，至少跟著公務員的薪資水準調整。

許淑華 蔣萬安 兒虐

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