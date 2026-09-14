議員籲別讓侯友宜留下罵名 建議撤銷銀河灣計畫與三重果菜市場脫鉤

新北市議會今進行市政總質詢，議員顏蔚慈質詢表示，新北市府計畫將三重果菜市場搬遷至蘆洲北側的「銀河灣計畫」，但蘆洲市民對「銀河灣計畫」反彈，她具體建議市府宣布撤銷銀河灣計畫，並將果菜市場遷建案與蘆洲南北側開發案脫鉤處理，順應地方期待。市府回應，若撤銷就須都市計畫重頭再來，此案已經內政部審議，市府希望在此基礎繼續調整往前走，而不是打回原點。

顏蔚慈質詢關注三重果菜市場遷建進度，市長侯友宜表示，整個程序由城鄉局辦理中，現在還是在繼續進行。城鄉局長黃國峰說，去年10月內政部大會決議請市府再做選址評估，選址評估後再跟地方溝通有共識後再續辦，現在選址評估由農業局在做相關跨局處處理，還有專家學者綜合評估。

農業局長諶錫輝說明，市府遵循內政部會議決議就提出的建議，包括環境條件、交通環境及市場營運部分當作評估指標，另有外聘委員，工作小組會議跟委員每個月都會定期開會。

顏蔚慈說，現在三重果菜市場要搬遷或留下都不確定，她建議把三重果菜市場案子跟蘆洲南北側開發案直接脫鉤，現在蘆洲南北側計畫裡面有一個銀河灣，蘆洲居民及大眾根本不理解銀河灣計畫怎麼來的，若脫鉤處理，三重市場是否搬遷仍可繼續討論繼續研議，大家沒意見，但蘆洲人真的沒辦法繼續再等，就直接由市政府宣布取消銀河灣計畫。

侯友宜回應，內政部其實也審議很久，並不是不審議，只是把內文發給市府去認定要在哪一個地方溝通。城鄉局長黃國峰也指，內政部也沒叫市府撤銷，因地方有不同意見，請市府再去做選址評估及與地方溝通，市府還是會遵照內政部決議進行評估。

顏蔚慈強調，蘆洲人甚至很多五股、三重市民也覺得銀河灣計畫實在太荒謬，規畫在一、二樓設立大規模果菜批發市場、上層是複合電影院與親子活動中心，但每日龐大的大貨車與菜車流量，僅靠規畫中的專用匝道恐難以承受，一旦發生突發狀況將導致區域交通癱瘓。她認為從交通、區位、體量完全跌破大家的眼鏡，具體建議是既然銀河灣計畫蘆洲人不買單不接受，市府就直接撤回取消銀河灣計畫，別讓侯市長留下罵名。

黃國峰回應 ，若撤銷都市計畫都會重頭再來，因為在內政部審議已有一定基礎，市府希望在這個基礎下繼續調整往前走，不是打回原點，否則整個都市計畫程序會更慢。侯友宜也指，市府還是要照內政部的決議，公務人員就照內政部的文字決議去做，市府會以地方聲音為最大考量。

顏蔚慈仍強調，她再次具體要求，市長任期剩102天，如果可以把三重果菜市場跟蘆洲南北側開發計畫就脫鉤，兩邊的人都會給市長拍拍手，都會感謝市長。對於議員的說法，侯友宜仍回應，一切按照內政部的指示辦理。