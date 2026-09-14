淡水區崁頂里韌性社區防救災演練 攜手企業強化協作能量

為提升地方社區的災害應變能力，新北市消防局、淡水區公所、崁頂里辦公室與亞東科技大學淡水校區，共同辦理「115年新北市強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫—淡水區崁頂里韌性社區防救災演練」。本次演練針對常見災害與突發狀況，設計了多項實作科目，包含心肺復甦術(CPR)急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等，全面涵蓋颱風、地震、避難收容、小型火災與救護等各類災害情境，展現出社區面對危機時的動員與處置量能。

在演練過程中，崁頂里長帶領防災社區志工、淡海國小志工以及周邊店家共同投入，展現出高效的編組與相互合作精神。參與演練的亞東科技大學代表表示，非常榮幸能參與此次盛會，並強調透過大、中、小型災難的模擬，能讓每個人深刻學習到如何面對與解決災害，進而在災後迅速恢復原有生活。

新北市消防局副局長陳國忠表示，崁頂里淡水區人口最多，演練不僅是防救災的優良示範，更讓大家具備了自救與救人的知識，未來若面臨不同情境的災害，都能發揮迅速的應變能力。

除了豐富的實作演練之外，活動結束後，崁頂里辦公處更進一步舉辦了與企業的合作備忘錄簽署儀式。此次共有五家在地民間企業熱心響應，包含全家便利商店淡水海樂地店、愛義坊、抓包小籠包、亮世工作室以及三口食系。透過與在地商家的緊密連結，崁頂里不僅深化了社區內部的互助網絡，更成功整合了民間企業的資源，為未來的防災與救災工作注入更強大的協作能量，期盼能共同打造安全韌性的宜居環境。