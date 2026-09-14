快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區崁頂里韌性社區防救災演練 攜手企業強化協作能量

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
演練不僅是防救災的優良示範，更讓大家具備了自救與救人的知識。圖／紅樹林有線電視提供
演練不僅是防救災的優良示範，更讓大家具備了自救與救人的知識。圖／紅樹林有線電視提供

為提升地方社區的災害應變能力，新北市消防局、淡水區公所、崁頂里辦公室與亞東科技大學淡水校區，共同辦理「115年新北市強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫—淡水區崁頂里韌性社區防救災演練」。本次演練針對常見災害與突發狀況，設計了多項實作科目，包含心肺復甦術(CPR)急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等，全面涵蓋颱風、地震、避難收容、小型火災與救護等各類災害情境，展現出社區面對危機時的動員與處置量能。

在演練過程中，崁頂里長帶領防災社區志工、淡海國小志工以及周邊店家共同投入，展現出高效的編組與相互合作精神。參與演練的亞東科技大學代表表示，非常榮幸能參與此次盛會，並強調透過大、中、小型災難的模擬，能讓每個人深刻學習到如何面對與解決災害，進而在災後迅速恢復原有生活。

新北市消防局副局長陳國忠表示，崁頂里淡水區人口最多，演練不僅是防救災的優良示範，更讓大家具備了自救與救人的知識，未來若面臨不同情境的災害，都能發揮迅速的應變能力。

除了豐富的實作演練之外，活動結束後，崁頂里辦公處更進一步舉辦了與企業的合作備忘錄簽署儀式。此次共有五家在地民間企業熱心響應，包含全家便利商店淡水海樂地店、愛義坊、抓包小籠包、亮世工作室以及三口食系。透過與在地商家的緊密連結，崁頂里不僅深化了社區內部的互助網絡，更成功整合了民間企業的資源，為未來的防災與救災工作注入更強大的協作能量，期盼能共同打造安全韌性的宜居環境。

淡水 韌性 能量

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

特搜空拍隊授旗展現科技救災力 台中市韌性演練吸引人潮

模擬落水實戰！桃消新坡分隊直衝崙坪埤塘 攜手義消練兵

南市府中信科大成立無人機訓練中心 黃偉哲：專業培訓提升救災量能

馬太鞍溪堰塞湖防救災逾年 空勤總隊直升機水位計布放寫歷史

相關新聞

羨慕北市議員有市長LINE 議員當場求加好友 侯友宜笑回：當然可以

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈先關心新北市長侯友宜卸任後的退休生活，話鋒一轉提到，台北市議員可以直接加市長LINE聯繫市政，讓新北議員「很羨慕」，當場向侯友宜提出交換LINE的要求。侯則笑著回應「當然可以」，並強調自己的電話多年來都沒有更換、也會親自接聽。

議員籲別讓侯友宜留下罵名 建議撤銷銀河灣計畫與三重果菜市場脫鉤

新北市議會今進行市政總質詢，議員顏蔚慈質詢表示，新北市府計畫將三重果菜市場搬遷至蘆洲北側的「銀河灣計畫」，但蘆洲市民對「銀河灣計畫」反彈，她具體建議市府宣布撤銷銀河灣計畫，並將果菜市場遷建案與蘆洲南北側開發案脫鉤處理，順應地方期待。市府回應，若撤銷就須都市計畫重頭再來，此案已經內政部審議，市府希望在此基礎繼續調整往前走，而不是打回原點。

市長首任期總質詢結束 蔣萬安全力爭取連任

今天是台北市議會本會期市政總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽和台北市長蔣萬安互相致意，都希望下會期再見。由於年底九合一地方大選即將到來，這不僅是本會期的尾聲，更是蔣萬安台北市長第一任期的「最後一次總質詢」，現場除了「畢業典禮」更有選戰攻防氣氛。

第一任最後總質詢！蔣萬安致詞細數政績 喊「讓新的4年繼續展開」

今天是北市議會市政總質詢最後一天，也是台北市長蔣萬安第一任期最後一次踏入議場，總質詢結束後，議長戴錫欽也感謝所有議員及蔣市府團隊4年來的努力，讓台北市政持續推進。面對第一任期總質詢結束，蔣萬安除細數政績外，也盼這些不是新的句點，要讓新的4年繼續展開，團隊是就像深愛這城市音符，要繼續譜一首更動人篇章。

陶土也能3D列印 蔡佳霖陶博館個展挑戰複雜造形

陶土不只靠雙手拉坯，也能交給3D列印層層成形。新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起推出「蒸氣冶器－蔡佳霖陶藝個展」，陶藝家蔡佳霖運用陶瓷3D列印打造傳統手工難以完成的複雜造形，再結合修整、施釉及燒製等傳統工序，探索數位製造與陶藝結合的可能。

北市住都中心缺額率高造成基層犧牲下班 蔣萬安：持續招募、減輕同仁壓力

台北市長蔣萬安今赴北市議會參加總質詢，民進黨北市議員許淑華指出，住都中心缺額率高達56%，人力不足情況下得負擔整合服務、周末說明會、社宅等相關業務，「基層得犧牲下班時間，爆肝完成市府政績數。」蔣回應，將持續招募並給予獎勵，也導入相關機制，減輕同仁壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。