汐止區新台五路橋下漏水像瀑布 會勘要更新排水管

在汐止區新台五路二段橋下靠近添福宮的地方，因為橋下漏水嚴重，甚至像瀑布一樣，所以今(14)日新北市議員白珮茹就召集了新北市政府養工處、公所等相關單位人員現場會勘，討論更新整條排水管路，快的話，這個月底就會進場施工。

新北市議員白珮茹提到，就是在中元普渡的時候來添福宮發文宣，結果因為那天的雨真的非常大，橋下形成了一個瀑布，水不斷的從上方的一個洞沖下來，所以就通報公所請相關單位來會勘，目前橋下維管單位是新北市政府養工處橋隧科，漏水的地方不止一處，在靠近籃球場也是類似狀況，所以今天就會同了相關單位看看如何解決。

白珮茹表示，初步研議就是在月底的時候工程單位會進場，因為已經無法維修了，必須就整條管線進行更新，目前工務局的預算大概100萬左右，重新更新排水管，工期大概20天，管線就能更新完成，希望完工後，不管大家來廟裡拜拜、打籃球，或是辦活動，都不會外面下大雨，裡面下小雨，也感謝各單位的配合協助，希望工程能儘快完工。

茄苳里長葉雅惠說，茄苳里的橋下這一段有廣場也有籃球場，之前針對漏水問題，新北市議員張錦豪有協助處理過，上次是改善橫向部分，而這次則是中元普渡時，剛好白議員有來現場看到漏水狀況，今天會勘，養工處表示，排水管橫向跟直向是不同的，所以現在討論後要將橋下直向排水，從茄福宮旁一直到籃球場，全部重新更換，到時候也要請鄉親配合施工範圍，將車輛移走，很感謝議員白珮茹以及張錦豪的協助，將里內橋下管線改善。