淡水區城市科大開學日 陸上奔月熱鬧迎新

今(14)日是大學開學日，臺北城市科技大學以別出心裁的方式迎接新生，校園內熱鬧舉辦「陸上奔月」活動，校方特別將迎新活動與即將到來的中秋佳節結合，盛大推出「相聚城市、共譜青春」系列活動，不僅讓校園充滿濃厚的節慶氛圍，更向外界展現該校在國際競賽與產學合作上的堅強實力。

城市科技大學校長馮美瑜表示，開學日就是要讓學生們充滿活力地動起來。系列活動首日由趣味十足的「陸上奔月」打頭陣，參與學生們穿上嫦娥與月兔的專屬服裝，透過創意十足的闖關競賽熱鬧迎新。這項活動不僅拉近了新生間的距離，更象徵著學子們能勇敢追逐夢想，如同奔向明月一般，充滿希望地開啟大學的全新旅程。

除了首日的趣味闖關，次日將接力舉辦「漫遊城市・邂逅關渡」健走活動。校方積極響應運動部推廣的「揮汗有禮」號召，鼓勵學生走出戶外，以健康、充滿活力的步伐，穩健地邁出大學生活的第一哩路，探索校園周邊的關渡之美。

在迎新活動展現青春活力的同時，城市科大也交出了亮眼的辦學成績單。在專業技能表現上，校內師生代表台灣出戰國際餐飲賽事，憑藉精湛技術勇奪多面金牌；此外，在各項發明展中，該校的金牌數更持續蟬聯全國第一，展現出豐沛的創新研發能量。

為了讓學生順利與職場接軌，城市科大在實習資源上佈局深遠。不僅為學生爭取到指標性企業台積電的實習機會，更積極拓展海外實習版圖，據點遍布日本、澳洲等多個國家。校方期盼透過「專業競賽」與「企業實習」這兩項雙利器，全面驅動學生的學習熱忱，為未來的職涯發展注入最強大的新動力。