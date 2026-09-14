瑞芳親職教育課程助家庭培力 陪伴孩子累積未來

家庭是孩子成長的重要支持力量，瑞芳區公所在瑞龍活動中心辦理親職教育課程，透過親子溝通、情緒覺察及手作體驗，協助家長提升親職知能，同時宣導「兒少未來教育發展帳戶」政策，讓家長了解相關資源，及早為孩子的教育與未來做好準備。

活動上午邀請新北市家庭教育中心鍾雲英講師，從日常親子互動出發，帶領家長認識孩子的情緒與需求，也學習覺察自身情緒，找到更合適的溝通方式，減少親子衝突；接著由楊美蘭老師帶領「真皮三角鑰匙圈零錢包」手作課程，讓家長在忙碌生活中放慢腳步，透過共同學習與完成作品，增加陪伴與互動的機會。

瑞芳區長楊勝閔表示，孩子的成長需要家庭、教育及社會資源共同支持，親職教育除了提升家長教養與溝通能力，也希望透過政策宣導，讓家庭及早掌握相關資源，從親子陪伴、教育培力到未來規劃，一步一步為孩子累積發展的力量。瑞芳區公所也將持續推動親職教育及多元家庭支持活動，陪伴家庭穩健成長，讓孩子安心成長、勇敢築夢。