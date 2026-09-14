全台300據點角逐 瑞芳吉安社區脫穎入圍金點獎

新北市瑞芳區吉安里參加今年衛生福利部社區金點獎，從全台約300個社區據點中脫穎而出，成為僅30個獲得入圍的團體之一。這份肯定不僅代表社區長期推動關懷服務的成果被看見，更是對一群長期默默付出的志工夥伴最大的鼓勵，也讓吉安社區的努力被更多人知道。

吉安里的社區關懷據點服務多元，除了提供銀髮共餐、送餐及關懷訪視，也安排延緩失能、動健康等課程，陪伴長者維持身體活動與生活能力。對許多長輩而言，據點不只是吃飯、上課的地方，更成為每天生活的一部分，透過與鄰里互動、參與活動，找到屬於自己的生活節奏，讓退休後的每一天都能過得充實又有陪伴。

吉安里長謝永昌表示，社區能夠獲得金點獎入圍肯定，最大的功臣就是長期投入服務的志工夥伴，從備餐、送餐到陪伴關懷，每一項工作都需要大家一起投入。未來也將持續以長者需求為出發點，深化社區照顧與健康促進服務，讓關懷據點不只是提供服務，更成為長輩願意走出家門、與人交流、安心生活的重要所在。

瑞芳區長楊勝閔表示，今天是社區金點獎最後階段的實地考核，從前期約300個據點參賽，到最後僅30個團體入圍，接下來還要角逐最終15名，競爭相當激烈，能夠一路走到入圍階段真的非常不容易。這份成績背後，是吉安社區長期累積的服務成果，更是志工夥伴持續投入、用心陪伴長者的最佳證明。