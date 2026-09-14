市長首任期總質詢結束 蔣萬安全力爭取連任

今天是台北市議會本會期市政總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽和台北市長蔣萬安互相致意，都希望下會期再見。由於年底九合一地方大選即將到來，這不僅是本會期的尾聲，更是蔣萬安台北市長第一任期的「最後一次總質詢」，現場除了「畢業典禮」更有選戰攻防氣氛。

質詢結束後，議長戴錫欽特別在現場發表談話，感性感謝全體議員以及蔣市府團隊這4年來 的付出與努力，共同為台北市民的福祉打拚。

隨後，市長蔣萬安受邀發表感言。他細數過去4年來的各項政績與施政成果，並感性強調，這絕對不是一個結束的句點，而是另一個起點，他期盼「讓新的4年繼續展開」，全力爭取連任繼續為台北市譜寫新篇章。