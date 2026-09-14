快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

市長首任期總質詢結束 蔣萬安全力爭取連任

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市議會今天總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽（左）和台北市長蔣萬安（右）互相致意，都希望下會期再見。記者曾吉松／攝影
台北市議會今天總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽（左）和台北市長蔣萬安（右）互相致意，都希望下會期再見。記者曾吉松／攝影

今天是台北市議會本會期市政總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽和台北市長蔣萬安互相致意，都希望下會期再見。由於年底九合一地方大選即將到來，這不僅是本會期的尾聲，更是蔣萬安台北市長第一任期的「最後一次總質詢」，現場除了「畢業典禮」更有選戰攻防氣氛。

質詢結束後，議長戴錫欽特別在現場發表談話，感性感謝全體議員以及蔣市府團隊這4年來 的付出與努力，共同為台北市民的福祉打拚。

隨後，市長蔣萬安受邀發表感言。他細數過去4年來的各項政績與施政成果，並感性強調，這絕對不是一個結束的句點，而是另一個起點，他期盼「讓新的4年繼續展開」，全力爭取連任繼續為台北市譜寫新篇章。

台北市議會今天總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽（左）和台北市長蔣萬安（右）互相致意，都希望下會期再見。記者曾吉松／攝影
台北市議會今天總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽（左）和台北市長蔣萬安（右）互相致意，都希望下會期再見。記者曾吉松／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第一任最後總質詢！蔣萬安致詞細數政績 喊「讓新的4年繼續展開」

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

相關新聞

羨慕北市議員有市長LINE 議員當場求加好友 侯友宜笑回：當然可以

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈先關心新北市長侯友宜卸任後的退休生活，話鋒一轉提到，台北市議員可以直接加市長LINE聯繫市政，讓新北議員「很羨慕」，當場向侯友宜提出交換LINE的要求。侯則笑著回應「當然可以」，並強調自己的電話多年來都沒有更換、也會親自接聽。

議員籲別讓侯友宜留下罵名 建議撤銷銀河灣計畫與三重果菜市場脫鉤

新北市議會今進行市政總質詢，議員顏蔚慈質詢表示，新北市府計畫將三重果菜市場搬遷至蘆洲北側的「銀河灣計畫」，但蘆洲市民對「銀河灣計畫」反彈，她具體建議市府宣布撤銷銀河灣計畫，並將果菜市場遷建案與蘆洲南北側開發案脫鉤處理，順應地方期待。市府回應，若撤銷就須都市計畫重頭再來，此案已經內政部審議，市府希望在此基礎繼續調整往前走，而不是打回原點。

市長首任期總質詢結束 蔣萬安全力爭取連任

今天是台北市議會本會期市政總質詢最後一天，質詢結束後，議長戴錫欽和台北市長蔣萬安互相致意，都希望下會期再見。由於年底九合一地方大選即將到來，這不僅是本會期的尾聲，更是蔣萬安台北市長第一任期的「最後一次總質詢」，現場除了「畢業典禮」更有選戰攻防氣氛。

第一任最後總質詢！蔣萬安致詞細數政績 喊「讓新的4年繼續展開」

今天是北市議會市政總質詢最後一天，也是台北市長蔣萬安第一任期最後一次踏入議場，總質詢結束後，議長戴錫欽也感謝所有議員及蔣市府團隊4年來的努力，讓台北市政持續推進。面對第一任期總質詢結束，蔣萬安除細數政績外，也盼這些不是新的句點，要讓新的4年繼續展開，團隊是就像深愛這城市音符，要繼續譜一首更動人篇章。

陶土也能3D列印 蔡佳霖陶博館個展挑戰複雜造形

陶土不只靠雙手拉坯，也能交給3D列印層層成形。新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起推出「蒸氣冶器－蔡佳霖陶藝個展」，陶藝家蔡佳霖運用陶瓷3D列印打造傳統手工難以完成的複雜造形，再結合修整、施釉及燒製等傳統工序，探索數位製造與陶藝結合的可能。

北市住都中心缺額率高造成基層犧牲下班 蔣萬安：持續招募、減輕同仁壓力

台北市長蔣萬安今赴北市議會參加總質詢，民進黨北市議員許淑華指出，住都中心缺額率高達56%，人力不足情況下得負擔整合服務、周末說明會、社宅等相關業務，「基層得犧牲下班時間，爆肝完成市府政績數。」蔣回應，將持續招募並給予獎勵，也導入相關機制，減輕同仁壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。