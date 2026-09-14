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第一任最後總質詢！蔣萬安致詞細數政績 喊「讓新的4年繼續展開」
今天是北市議會市政總質詢最後一天，也是台北市長蔣萬安第一任期最後一次踏入議場，總質詢結束後，議長戴錫欽也感謝所有議員及蔣市府團隊4年來的努力，讓台北市政持續推進。面對第一任期總質詢結束，蔣萬安除細數政績外，也盼這些不是新的句點，要讓新的4年繼續展開，團隊是就像深愛這城市音符，要繼續譜一首更動人篇章。
蔣萬安表示，4年任期每一天都在想台北今天有沒有比昨天更好，市民有沒有過得更踏實，1300多個日子在議會接受最嚴格質詢、預算監督，面對不同意見與挑戰，站在市政第一線從一個路口會勘到深夜一通電話，從政策討論到工程推進，很多時候市民看到是結果，但每一個改變背後經歷多少次協調、無數個夜晚為台北市全心付出的人，感謝議長、議員、市府台北隊隊友，「讓台北今天看得見改變」。
蔣萬安細數4年來政績，包含大巨蛋落成啟用、輝達落腳台北北士科、南機場及信維整宅都更推動、拆除公館圓環等，更砲打中央不做而北市率先推行「生生喝鮮乳」，他坦言，這些事情每有一件容易，但對他來說從來不是看樓蓋得多高，也不是冰冷的數字，更在乎有沒有真正走進市民生活。
蔣萬安說，在市府團隊努力下台北市變得更溫暖、幸福，更獲得國內外各大評比六都第一、榮獲新加坡李光耀城市獎等殊榮，這些榮耀不是句點，更是新的4年即將展開，繼續譜一首更動人篇章，台北未來要讓孩子安心長大、父母不孤單，會持續在國際舞台上發光發熱，市府團隊就是深愛這城市音符，繼續給予這座城市最穩健、堅定力量，把最好台北獻給市民。
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