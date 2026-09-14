陶土也能3D列印 蔡佳霖陶博館個展挑戰複雜造形

陶土不只靠雙手拉坯，也能交給3D列印層層成形。新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起推出「蒸氣冶器－蔡佳霖陶藝個展」，陶藝家蔡佳霖運用陶瓷3D列印打造傳統手工難以完成的複雜造形，再結合修整、施釉及燒製等傳統工序，探索數位製造與陶藝結合的可能。

蔡佳霖畢業於國立陽明交通大學應用藝術研究所，長期投入陶瓷3D列印、釉藥及參數化設計研究。這次展覽並非單純以機器取代手工，而是先透過數位設計及3D列印突破傳統陶瓷成形限制，再由創作者進行後續修整、施釉與燒製，讓數位科技與傳統工藝共同參與作品成形。

其中作品「時空長河蓮花綻」以8件由小至大、橫跨不同時代的蓮花造形，呈現陶瓷發展歷史。作品從史前黑陶、唐三彩、宋代五大名窯、元明青花，一路延伸至清代釉彩及現代結晶釉彩，透過同一系列作品呈現不同時期陶瓷技術、風格與美學的演變。

另一件作品「萬千迷宮」則將3D列印在複雜結構上的特色進一步放大，以陶瓷打造一系列不同造形及色彩的迷宮結構。作品可以水平延展，也能垂直堆疊，隨著排列、組合及翻轉方式改變，迷宮路徑也會產生不同樣貌。

陶博館館長張啟文表示，展覽名稱「蒸氣冶器」中的「蒸氣」，一方面象徵窯爐燒製產生的熱能，另一方面也指向工業化、機械製造及3D列印帶來的技術革新；「冶器」則代表陶瓷經火焰淬鍊而成器的過程，希望呈現數位科技與傳統陶藝交融後的創作方式。

張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」鼓勵陶藝創作者嘗試跨領域媒材，蔡佳霖此次利用數位科技突破傳統成形框架，也讓觀眾看見當代陶瓷在造形及製作方式上的不同可能。

「蒸氣冶器－蔡佳霖陶藝個展」目前於陶博館B1陶藝長廊展出；館內3樓特展室另有「2026臺灣國際陶藝雙年展」，民眾可一併參觀。

「萬千迷宮」以陶瓷打造色彩鮮明的迷宮，透過不同組合呈現多變路徑。圖／新北市陶博館提供

蔡佳霖「浮色之境」幾何陶瓷器皿，透過不同色彩的排列，呈現整齊又富有層次的視覺效果。圖／新北市陶博館提供