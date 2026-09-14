北市住都中心缺額率高造成基層犧牲下班 蔣萬安：持續招募、減輕同仁壓力

台北市長蔣萬安今赴北市議會參加總質詢，民進黨北市議員許淑華指出，住都中心缺額率高達56%，人力不足情況下得負擔整合服務、周末說明會、社宅等相關業務，「基層得犧牲下班時間，爆肝完成市府政績數。」蔣回應，將持續招募並給予獎勵，也導入相關機制，減輕同仁壓力。

許淑華表示，住都中心原本是以處理都市更新、地方說明會等業務的都更中心，後來又更名將社宅等業務納入，改名為住都中心。然而，住都中心員額編制應為224人，但目前只有126人、缺額率達56.2％，導致基層公務人員犧牲下班時間，加班將延誤的案件數完成。

她指出，住都中心裡面綜合事業部，主要業務辦理公私有土地建物都更，以及擔任實施者公辦都更案相關工程履約管理，預算員額為60人，但實際僅有48人，平均每人負擔156件整合服務戶數，周末還得辦理說明會。資產經營部則是負責社會住宅管理及不動產銷售及租賃管理業務，預算員額63人，實際只有50人，平均每人要負責261戶社宅。

許淑華要求，市府應該在明年底將住都中心預算員額缺額補齊，針對都更、社宅第一線職缺提出專案加給或獎金制度，避免基層人員負擔過重。

蔣萬安回應，會持續招募人才，市府也會加速招募程序，包含研究待遇提升、給予獎勵，維持一年招募5到6次，強調會導入相關機制，減輕市府同仁在管理相關業務的壓力負擔。

住都中心表示，因近年社會住宅營運管理、都市更新等業務持續增加，中心將依實際業務及人力需求，持續辦理人才招募，除增加招募梯次及頻率外，也將擴大徵才平台、校園及專業人才管道，提高職缺能見度，積極延攬所需專業人才。

在留才部分，住都中心已比照行政院通過軍公教員工待遇提升方案調增本中心薪資，也會持續檢視薪資及獎酬制度，配合相關待遇調整政策，並兼顧中心營運、財務狀況及同仁權益，在法令及預算許可範圍內，精進薪酬及獎勵機制，提升職務吸引力及人才留任率。

住都中心強調，後續將從「擴大招募、強化留才、合理配置人力」三方面同步檢討，確保人力能夠因應中心業務成長及市民服務需求。