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議員批市政大樓飄二手菸味 蔣萬安允諾即刻改善

中央社／ 台北14日電

台北市政府力推無菸城市，議員簡舒培今天直批未落實分流，有市政大樓公務員陳情稱天天吸二手菸；台北市長蔣萬安說，有加裝門簾，會再請商業處即刻改善。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。民進黨籍台北市議員簡舒培詢問，蔣萬安4月稱要打造無菸城市、要做分流，目前北市吸菸室從65處增加到210處，禁菸區從2260處增為2280處，所謂無菸城市根本就是「二手菸城市」，因為大家在開放式吸菸區旁邊都會吸到二手菸。

簡舒培提到，因為議員們都要質詢無菸城市議題，但KPI居然是叫公務員每天去數菸蒂，根據台北市衛生局資料顯示，數到最多的紀錄是2萬6036根菸蒂，最少的1天是3885根，平均每天約要數1萬1455根菸蒂。

蔣萬安答詢說，是以負壓式吸菸區設置為原則，哪裡有菸蒂較多之處，就用秤重方式找出熱點，進而找出適合設置地點。

簡舒培追問，北市府是否有落實分流，讓不吸菸者可以不吸到二手菸，讓吸菸者可在完整空間抽菸，隨即批說連市政大樓都沒有做到，稱有商業處人員寫信陳情，因市政大樓1樓旁設置吸菸區，導致上班時一直聞到二手菸的味道，經多次反映無用，且非加強巡邏可解，有2名過敏同事都受不了要辭職。

她要求，應檢討無菸城市分流政策，1999市民專線陳情那麼多次都沒用，不要逼無抽菸者吸二手菸，也不要逼公務員吸二手菸。

蔣萬安表示，商業處有加裝門簾，會請其即刻改善，並說明是用秤重回推，負壓吸菸室也可直接自動計算進出人數。

蔣萬安 議員 簡舒培

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