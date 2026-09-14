三重果菜市場牽動蘆洲南北側 新北重啟評估拚地方共識

新北市蘆洲南北側開發案及三重果菜市場遷址議題多年受到地方關注。新北市城鄉局表示，國土署去年要求市府重新研議方案並加強地方溝通，正式公文於去年底送達，目前已由農業局重新啟動三重果菜市場區位評估程序，將從選址、交通衝擊及地方意見等面向重新檢視。

城鄉局指出，國土署先前針對蘆洲南北側開發案提出意見，要求市府進一步研議方案並強化與地方溝通，市府收到正式公文後，已請農業局就三重果菜市場相關議題重新進行評估。

城鄉局表示，新北人口眾多，重大開發很難找到讓所有人都滿意的「最佳方案」，市府現階段要做的是在不同需求之間找出最適宜方案，因此農業局重新啟動評估程序，除檢視果菜市場區位，也會納入交通影響、地方居民及攤商意見等條件。

對於外界認為蘆洲南北側開發案「卡關」，城鄉局表示，目前主要仍是溝通問題，「其實不是卡關，應該說是溝通」，因為果菜市場選址涉及居民、攤商及地方發展等不同需求，仍需要多方協調。

城鄉局也指出，有關三重果菜市場議題，目前已配合國土署指示重新評估審查，各相關單位都在積極處理；後續農業局將廣納地方意見，就區位選址、交通影響等進一步評估，並持續與當地居民、攤商等各方溝通，希望凝聚共識後再往下推動。