2026關渡國際自然藝術季開幕 邀請民眾走進自然場域

照片為臺北市政府提供

「2026關渡國際自然藝術季」在9月13日正式開幕，關渡自然公園長期推廣生態教育活動，今年度更以「關渡自然公園環境教育推廣計畫」榮獲濕地標章評鑑特殊貢獻獎。本次活動以「神話棲地：濕地上的眾神絮語」為年度主題，透過藝術家駐村創作，與關渡宮合作展出及一系列活動及講座，展期將持續至12月31日，邀請民眾走進自然場域，以不同角度認識土地與自然。

蔣萬安市長表示，市府長期推動關渡地區文化與生態發展，並持續與台北鳥會的關渡自然公園管理處合作，深化濕地環境教育及園區服務。今年關渡自然公園以「關渡自然公園環境教育推廣計畫」榮獲濕地標章評鑑特殊貢獻獎，展現市府與管理處長期投入生態教育的成果。此外，園區持續更新及改善軟、硬體設施，除將自導式語音導覽由原有中、英、日語擴增閩南語，讓不同族群的民眾都能依自身需求認識園區生態，今年西南區賞鳥平台也已啟動改善工程，並同步進行賞鳥小屋結構強化及更新，持續打造更友善的休憩與賞鳥環境。

北市動保處補充，「2026關渡國際自然藝術季」展期自9月13日至12月31日，活動期間將展出4位本國籍及香港、日本2位外籍藝術家的創作作品，並配合年度主題，於關渡宮前涼亭設置《神獸的放假提案》作品。另於10月至12月間規劃系列活動及講座，透過環境體驗與生態教育等方式，帶領民眾從不同角度認識關渡。歡迎市民朋友把握活動期間走入關渡，並可透過下載智慧導覽APP，到現場自導參觀及集章，享受療癒且富有啟發性的自然藝術體驗。

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