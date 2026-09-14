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9月節慶 新北平日停車格暫停收費
照片取自新北市政府
中秋節、教師節及國慶日連假接連放，新北市交通局表示，連假期間，全市路邊汽、機車「平日收費停車格」將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等熱門觀光景點及商圈周邊的「假日收費停車格」仍照常收費。
交通局停車營運科科長王昶閔表示，今年中秋節及教師節連假自9月25日（五）一路放到9月28日（一），共4天；相隔不到2週，10月9日（五）至10月11日（日）又迎來3天國慶連假。兩波連假期間，新北市全市路邊汽、機車平日收費停車格都將暫停收費。
王昶閔並指出，連假期間熱門景點及商圈往往湧入大量人車，為維持停車格周轉及停車秩序，新北市部分觀光、商圈周邊假日收費的路邊停車格，連假期間則仍照常收費，包括金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重及蘆洲等18個行政區部分路段（詳如附表）。
交通局提醒，民眾連假出遊停車時，可先查看停車格旁收費告示牌，確認該路段的收費時間；至於停車費怎麼繳最方便？交通局表示，目前新北市路邊停車費可透過Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay及遠傳心生活等10家行動支付App繳納，民眾也可使用全國繳費網，或至7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK便利商店等四大超商多媒體機查詢、繳費，省時又方便。
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