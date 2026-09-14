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新系議員總質詢壓軸大酸「3不」市府 蔣萬安：虛心納各界建議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）下午赴議會總質詢最後一天，議員陳賢蔚（左）送「三不猴」給蔣萬安，譏諷市府「看不見問題、聽不進建議、說不清楚爭議」的三不市府，應該即刻檢討改進，成為符合市民期待的台北市政府。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午赴議會總質詢最後一天，議員陳賢蔚（左）送「三不猴」給蔣萬安，譏諷市府「看不見問題、聽不進建議、說不清楚爭議」的三不市府，應該即刻檢討改進，成為符合市民期待的台北市政府。記者曾吉松／攝影

北市議會總質詢最後一天，最後一組質詢組是火力兇猛新系議員，對於近日接連發生市政問題輪番猛攻台北市長蔣萬安，更送上三隻分別遮住眼睛、耳朵、嘴巴猴子送給蔣，諷刺蔣面對無菸城市、兒虐、市政問題「不看、不聽、不說」，呼籲虛心檢討。蔣則表示，會虛心接受各界建議重大政策也會以市民福祉為優先考量

市政總質詢最後一天，新系議員輪番上陣質詢蔣萬安，聚焦營養午餐食安、兒虐、無菸城市等市政議題，議員陳賢蔚批評，蔣市府是3不市府，「不看、不聽、不說」從營養午餐無法預先看見問題，到吸菸區設置沒有聽取建議跨局處整合、分區設置等，到近日教育議題虐童、國際生交換等議題只強調依法行政卻未釐清真相，更送上三隻猴子要蔣市府虛心檢討。

簡舒培也點出，瑩橋國中上周五校園周邊發生槍擊案，但當天發生時間約下午2時，兇手開完槍後逃逸，不好學生得知消息後感到恐懼，但下午4時放學警方卻沒有加派警力維護校園安全，痛批蔣萬安日前對於沈伯洋出訪日本穿防彈衣稱台北很安全，「你好意思喔？」未來相關治安問題，應要有立即處理。

蔣萬安表示，市府團隊會虛心接受各界建議，包含重大政策會以市民福祉為優先考量，以無菸城市為例是進步城市重大指標，也得到各界支持，推動過程確實有地方可以做得更好，會虛心改進，會調整步伐、建置形式及地點，會持續努力朝這個方向走。

台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員李建昌質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員李建昌質詢。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢最後一天，議員陳賢蔚（圖）送「三不猴」給蔣萬安，譏諷市府「看不見問題、聽不進建議、說不清楚爭議」的三不市府，應該即刻檢討改進，成為符合市民期待的台北市政府。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢最後一天，議員陳賢蔚（圖）送「三不猴」給蔣萬安，譏諷市府「看不見問題、聽不進建議、說不清楚爭議」的三不市府，應該即刻檢討改進，成為符合市民期待的台北市政府。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員簡舒培質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員簡舒培質詢。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員許淑華質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬案下午赴議會總質詢最後一天，議員許淑華質詢。記者曾吉松／攝影

蔣萬安 議員 兒虐

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