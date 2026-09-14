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賴清德推動健康台灣 綠議員籲侯友宜要新北推慢跑經濟

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨議員戴瑋姍質詢指出，賴清德總統推廣健康台灣政策，新北市也應發揮地方特色打造慢跑經濟。圖／戴瑋姍議員研究室提供
民進黨議員戴瑋姍質詢指出，賴清德總統推廣健康台灣政策，新北市也應發揮地方特色打造慢跑經濟。圖／戴瑋姍議員研究室提供

新北市議會今日進行市政總質詢，民進黨議員戴瑋姍質詢指出，賴清德總統推廣健康台灣政策，新北市也應發揮地方特色打造「慢跑經濟」，更建議市府在新北大巨蛋園區預定地規劃慢跑活動，既可宣揚侯市長政績，也讓市民對未來大巨蛋有其想像。侯友宜表示「點子非常好」，將請體育局評估用地安全，一起來思考未來的大巨蛋該怎麼蓋。

戴瑋姍說，據新北市主計處調查，40歲至49歲民眾體重過重，市府應推動全民規律運動，目前全台跑步人口已超過380萬人，新北市應借鏡日本地方創生經驗，發展慢跑經濟，吸引國際觀光客來慢跑，且不應只有「萬金石馬拉松」或追火車慢跑，很多慢跑者想要有唯一一次的慢跑經驗，如淡江大橋通車前舉辦的慢跑活動就讓很多人記憶深刻。

戴瑋姍表示，既然新北大巨蛋園區落腳在樹林機五南側基地，該體育園區有二十三公頃，腹地等同等於中正紀念堂，她提議在侯市長卸任前可在大巨蛋預定地舉辦慢跑活動，也可讓民眾想像未來的大巨蛋的樣子，也可宣傳市長的政績。

侯友宜說，議員的想法非常好，他將請體育局就安全及用地路況考量，若可行就來舉辦，也可共同發想預定地未來規劃，期許新北未來能擁有全世界最好的大巨蛋。

議員張錦豪建議市府擴大舉辦3至5公里等短程路跑，降低參與門檻，並將「動健康」運動獎勵機制結合「新北幣」與「敬老卡」，透過商圈合作與點數加碼，把運動轉化為促進健康的政策工具，吸引更多民眾戶外運動。

侯友宜強調，市府持續推廣「新北動健康」，未來可搭配歡樂耶誕城路跑、工安盃及各區公所自辦短程路跑，鼓勵初次運動的市民與長者踏出第一步，深耕全民慢跑風氣。

另議員關心板橋第二國民運動中心進度，工務局表示，工程預計於12月中上旬完工並爭取試營運；侯友宜則說明目前進度已達八成五，任內一定完工取得使照，務必落實場館品質與安全。

民進黨議員戴瑋姍質詢指出，賴清德總統推廣健康台灣政策，新北市也應發揮地方特色打造慢跑經濟。記者林媛玲／攝影
民進黨議員戴瑋姍質詢指出，賴清德總統推廣健康台灣政策，新北市也應發揮地方特色打造慢跑經濟。記者林媛玲／攝影

侯友宜 慢跑 健康

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