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羨慕北市議員有市長LINE 議員當場求加好友 侯友宜笑回：當然可以

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市議員顏蔚慈（右二）總質詢時，當場向新北市長侯友宜（右三）提出交換LINE好友，侯友宜笑著答應，現場氣氛輕鬆。記者張策／攝影
民進黨新北市議員顏蔚慈（右二）總質詢時，當場向新北市長侯友宜（右三）提出交換LINE好友，侯友宜笑著答應，現場氣氛輕鬆。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員顏蔚慈先關心新北市長侯友宜卸任後的退休生活，話鋒一轉提到，台北市議員可以直接加市長LINE聯繫市政，讓新北議員「很羨慕」，當場向侯友宜提出交換LINE的要求。侯則笑著回應「當然可以」，並強調自己的電話多年來都沒有更換、也會親自接聽。

顏蔚慈表示，日前侯友宜出席三重新華公園地下停車場啟用活動時，曾鼓勵退休民眾多走出家門、參與運動及社區活動，現場甚至有90多歲長者組成鼓隊演出，因此也希望侯卸任後能以身作則，讓退休生活「多彩多姿」，多爬山、多運動。

談著談著，顏蔚慈突然提到台北市議員與市長的聯繫方式，笑稱最近最讓新北議員羨慕的一件事，就是「原來台北市議員都可以跟市長加LINE」，反觀有些新北議員和侯友宜共事多年，卻還沒有加到好友

侯友宜隨即表示，自己的電話一直都是公開的，「隨時都可以打」，多年來也沒有換過號碼。顏蔚慈則笑回，雖然有電話可以聯絡，但「加LINE比較方便」，乾脆邀同組議員一起上前和侯交換LINE。

侯友宜當場爽快回應「當然可以」，顏蔚慈也趁機要求，希望未來訊息能夠「已讀要回」，讓現場一陣笑聲。侯則表示，議員反映的事情自己一向都相當重視。

顏蔚慈隨後又談到侯友宜卸任後的運動安排，笑稱不同議員可以分別帶他爬山、健行、跑馬拉松、唱歌甚至潛水。侯友宜聽到潛水則笑說「這個我沒有辦法」，也稱讚張錦豪跑馬拉松「真的很厲害」。

顏蔚慈並邀侯友宜未來到三重、蘆洲的運動中心走走，表示當地運動設施使用率高，不同時段都有不同年齡層民眾使用，希望未來即使卸任，也能以不同角度持續體驗新北。

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